Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Die Sonnenenergie verleiht Mann und Frau im Sternzeichen Zwillinge in der nächsten Horoskop - Woche in jedem Lebensbereich eine starke Präsenz, welche sich positiv auf jede Beziehung auswirken kann. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge 14.8. - 20.8.2023 weist Dich jedoch auch auf die Risiken hin.

Liebe und Partnerschaft

Du festigst Deine Position, wenn Du Dich auf ein überschaubares Wagnis einlässt. Du bist dazu bereit und erhältst die dafür notwendige Energie. Nicht nur Deine Seele leidet, frage einmal Deinen Partner! In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Dein Charme zieht andere mal wieder total in Deinen Bann.

Gesundheit und Fitness

Zuviel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Dein Immunsystem ist etwas schwach, gehe mehr an die frische Luft! Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze! Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment.

Beruf und Finanzen

Du bist im Beruf voller Zuversicht und guter Dinge. Mit Deinen Kräften solltest Du in nächster Zeit etwas besser haushalten. Übernimm Dich nicht und verlasse Dich auf Deine Intuition. Du bist aktiv und erhebst einen gewissen Führungsanspruch. Für erbrachte Leistungen erwartest Du Lob und Anerkennung. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles.