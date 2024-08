Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 19.8. bis 25.8.2024

Möchtest Du wissen, ob die nächste Horoskop -Woche für Dich gut oder schlecht wird und ob Dich kosmische Überraschungen erwarten? Lies in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 19.8. bis 25.8.2024, was Dir die Himmelskörper zu Deinem Schicksal verraten können.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin. Schmerzhafte Erfahrungen in Deinem Liebesleben machen Dir das Leben schwer. Loslassen und neu durchstarten heißt die Lösung. Im Partnerschaftsbereich ist etwas mehr Verständnis vonnöten. Du schwelgst in romantischer Stimmung, aber Dein Partner bzw. Deine Partnerin würde sich lieber in ein Abenteuer stürzen. Da besteht jetzt großer Diskussionsbedarf.

Gesundheit und Fitness

Lege öfter mal eine Pause ein. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen"? Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab.

Beruf und Finanzen

Ein Gefühl der Freude und Unternehmungslust kann Dich jetzt erfassen. Beruflich erlebst Du, wie äußere Widerstände und Probleme schwinden. Ein Kollege oder Geschäftsfreund steht Dir zur Seite. Beruflich hast Du jetzt erst einmal die Nase vorn. Auch wenn es kleinere Komplikationen geben sollte, wirst Du diese meistern. Deine Kollegen sind genervt, wenn Du Entscheidungen immer hinauszögerst.