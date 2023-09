Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 18.9. bis 24.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Singles sind aufgefordert, all ihren Charme spielen zu lassen. Die Flirtline steht auf Sturm und erotische Erfolge erwarten Dich. Die Liebe ist durchweg ungetrübt, also kannst Du ruhig etwas mehr Vertrauen in Dich, in Deine Partnerschaft und in Dein Leben allgemein haben. Wenn Du so weiter machst, hat Deine anstrengende Zweisamkeit keine Chance mehr. Du bist auf Partnersuche? Dann solltest Du auch genau wissen, was Du willst.

Gesundheit und Fitness

Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Tue etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst.

Beruf und Finanzen

Ein offenes Gespräch mit einem Kollegen bringt Klärung und schafft Frieden. Auf längere Sicht gesehen findest Du dadurch sogar einen Freund. Freue Dich und teile Deinen Erfolg mit den anderen. Sei Dir gewiss, welches berufliche Ziel Du ansteuerst! Achte vormittags auf vitaminreiche Kost. Der Tag wird hart und Du wirst in der zweiten Tageshälfte kaum Zeit haben, Dir etwas zu gönnen.