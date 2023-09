Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 25.9. bis 1.10.2023

Nur Mut! Ganz besonders in der nächsten Horoskop -Woche. Warum das die verschiedenen Lebensbereiche und somit Dein Schicksal positiv beeinflussen kann, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 25.9. bis 1.10.2023.

Liebe und Partnerschaft

Dies ist eine Zeit, in der Du Dein Herz öffnen darfst und solltest. Mehr emotionale und körperliche Nähe macht Dich ausgeglichener. Signalisiere das Deinem Schatz, er ist schließlich kein Hellseher. Wenn das Privatleben zu große Sorgen macht, ist eine Trennung auf Zeit manchmal eine gute Lösung. Mehr Lebensfreude hilft. Kommt man Dir entgegen, dann solltest Du nicht zurückweichen. Lasse Dich nicht von Deinen Schuldgefühlen blockieren.

Gesundheit und Fitness

Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen. Schalte einmal ganz bewusst ab. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Auch wenn Deine Vitalität nachlässt, brauchst Du Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, nur überfordern solltest Du Dich nicht.

Beruf und Finanzen

Du lernst neue Menschen kennen, die Dich in Deiner beruflichen Entwicklung unterstützen. Dennoch fühlst Du Dich in Entscheidungen und Handlungen eingeschränkt, so als würdest Du gegen Mauern anrennen. Da ist es schwer sich zu beherrschen. Kleine Kompromisse sind fällig für den lieben Frieden. Du kannst sehr klare Gedanken fassen, Dich gut verständlich machen und Deine Erfahrungen und Fähigkeiten erfolgreich einsetzen.