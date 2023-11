Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Lockt die nächste Horoskop -Woche mit Entspannung oder neuen Herausforderungen in der Liebe? Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.11. bis 26.11.2023 blickt auf die Energien der Himmelskörper und Sternenkonstellationen und hilft dem Schicksal etwas auf die Sprünge.

Liebe und Partnerschaft

Deine Flirtsignale treffen, jemand wünscht sich mehr als nur Blickkontakt. Werde jetzt aktiv und öffne dem Glück die Tür! Mit dem Liebesplaneten an der Seite kann da nicht viel schiefgehen. Liebe und Gefühle stehen im Mittelpunkt. Widme daher viele schöne Stunden Deinem Schatz, er wird es Dir danken. Vielleicht hängst Du negativen Gedanken nach. Dieser Zustand möchte Dich zu einer Innenschau einladen, um mehr Klarheit über Dich zu finden.

Gesundheit und Fitness

Gute Zeiten brechen für Dich an, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese auch gezielt ein. Aussprachen erleichtern Herz und Seele. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, bitte mit Maß und Ziel. Deine Einsamkeit macht Dich langsam kaputt, gehe unter Menschen!

Beruf und Finanzen

Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich richtig darzustellen. Keine Spitzenform, aber gute Energien, auch das bringt Dich weiter. Selbst wenn Du Dich entmutigt fühlst und mit zusammengebissenen Zähnen um Deine Stellung kämpfst - gib nicht auf, Du wirst vorankommen! Reagiere auf ein Angebot möglichst schnell, aber auch überlegt.