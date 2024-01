Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 29.1. - 4.2.2024

Liebe und Partnerschaft

Wer jetzt bereit ist für die große Liebe, kann großes Glück mit einem Seelenpartner erleben. Stelle Deine Antennen auf Empfang. Nur das, was man bereit ist zu geben, kann auch wieder zurückkommen. Zurzeit bist Du sehr sensibel für alle Gefühle und Emotionen Deiner Umgebung, und Deine Stimmung wird von außen ganz wesentlich beeinflusst. Auch wenn nicht alles glattläuft, Dein Partner steht voll hinter Dir.

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Lasse Deine Schlafstelle auf Störungen untersuchen. Gönne Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze!

Beruf und Finanzen

Beruflich kannst Du Dich ruhig etwas hängen lassen. Du hast viel geleistet und man wird Dir nicht mehr allzu viel abverlangen. Dein Gefühl signalisiert, sich verändern zu wollen. Du kennst aber die genaue Richtung nicht. Übe Dich in Geduld, das klärt sich bald auf. Schöpfe kreative Kräfte aus dem Unterbewusstsein, fange nichts Neues an und verschiebe alles, was Du noch geplant hast. Finde Deine wahre Berufung, sonst macht sich bei der Arbeit bald Unfrieden bemerkbar. Ändere schnell etwas an Deiner Situation.