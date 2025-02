Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Du musst in der nächsten Horoskop -Woche aktiv werden, um weiterzukommen. Das betrifft sowohl Dein Liebesleben, Dein Berufsleben als auch Deine Gesundheit. Was Du sonst noch über Dein Sternzeichen wissen musst, erfährst Du im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 10.2. bis 16.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Die kommende Zeit wird vielversprechend, was die Liebe betrifft. Auch Singles haben eine glückliche Hand für den Partner oder die Partnerin des Lebens. Du kannst es selbst nicht fassen, jemand umwirbt Dich nach allen Regeln der Kunst. So wie Du Dir die Liebe vorstellst, kann es keine Erfüllung geben. Blitzgescheit, super charmant und herrlich humorvoll - so eroberst Du viele Herzen.

Gesundheit und Fitness

Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Vorsicht vor zu großer Überanstrengung. Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein.

Beruf und Finanzen

Ein klasse Start, alles läuft in die richtige Richtung. Du erfährst interessante Neuigkeiten und lernst wichtige Menschen kennen. Neue Ideen sind gefragt, doch solltest Du entgegen Deinem Naturell strategisch vorgehen und planen. Deine Zurückhaltung bringt Dich nicht weiter. Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Wenn heute etwas Neues und Ungewohntes auf Dich zukommt, sage nicht gleich Nein, ehe Du ein Ja ernsthaft erwogen hast.