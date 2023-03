Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die Woche vom 06.03. - 12.03.2023

Liebe und Partnerschaft



In der Liebe wird es heiß und romantisch, und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Deine forsche Art ist genau das, was die anderen mögen. Du kannst Dir Gefühle erlauben und Deine Körpersprache sprechen lassen! Du erlebst Tage erhöhten Verlangens nach Liebe und Genuss. Alte Beziehungen werden aufgefrischt, und Störungen werden sich normalisieren. Versuche, ein paar schöne Stunden mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin zu verbringen.

Gesundheit und Fitness

Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Versuche heute auf jeden Fall einmal, für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Gehe aus, feiere, aber achte darauf, nicht zu viele Genussmittel zu Dir zu nehmen. Lasse Dich nicht von Menschen verführen, die trinkfester sind als Du.

Beruf und Finanzen

Einen Gang runterschalten, niemand erwartet Spitzenleistungen. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles. Beruflich zählt jetzt bedingungsloser Einsatz über längere Zeit. Du öffnest jetzt die Türen zum Erfolg.