Erst nach 121 Jahren zugestellt: Postkarte mit geheimnisvoller Nachricht lag plötzlich im Briefkasten

Adressiert ist die mysteriöse Karte an eine gewisse Lydia Davies, wohnhaft in der Craddock Street 11 von Swansea - wo die Bausparkasse seit mehr als 100 Jahren ihren Geschäftssitz hat.

"Als einer der Manager seine Briefe durchging, fiel eine Postkarte auf den Tisch, nicht in einem Umschlag, nicht mit einer Notiz, einfach so, wie sie war", wundert sich Darby.

"Sie tauchte aus heiterem Himmel auf", sagte Henry Darby, der Kommunikationsbeauftragte der Bausparkasse zum Portal " Wales Online ". "Der Postbote kam wie üblich mit vielen Briefen zu Hypotheken, Spareinlagen und anderen Dingen an die Tür, die unser Team bearbeiten sollte", führt der Sprecher aus.

Am Freitag kam bei der walisischen Bausparkasse "Swansea Building Society" eine sehr ungewöhnliche Sendung an. Die abgegriffene Postkarte zeigt als Motiv einen Hirsch in einer verschneiten Winterlandschaft und wurde bereits am 3. August 1903 abgestempelt - vor etwas mehr als 121 Jahren.

Warum die Karte so lange unterwegs war, bleibt womöglich für immer ein Rätsel. © Swansea Building Society/Henry Darby

"Liebe L., ich konnte nicht, es war unmöglich, dieses Paar zu bekommen. Es tut mir so leid, aber ich hoffe, du genießt es zu Hause. Ich habe jetzt ungefähr 10 Schilling Taschengeld, die Bahnfahrt nicht mitgerechnet, also komme ich gut zurecht", steht in der Postkarte geschrieben.

Auch die britische Post Royal Mail sah sich gezwungen zu reagieren. "Wahrscheinlich wurde diese Postkarte wieder in unser System aufgenommen und war kein ganzes Jahrhundert auf dem Postweg verloren gewesen. Wenn eine Sendung in unserem System ist, sind wir verpflichtet, sie an die richtige Adresse zuzustellen", sagte eine Post-Sprecherin zu "Wales Online".

Wo die Karte all die Jahre war und wie sie "wieder ins System" kam, wusste die Sprecherin allerdings nicht.