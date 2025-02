Größtes Erdbeben seit Langem erschüttert Sächsische Schweiz und Dresden!

Pirna - In der Sächsischen Schweiz kam es am Samstagmorgen zu einem Erdbeben . Auch in Dresden konnte man die Erschütterungen spüren.

In der Sächsischen Schweiz wurde am Samstagmorgen ein Erdbeben der Stärke 2,6 aufgezeichnet. (Symbolbild) © Frank Exß/dpa

Aus den Daten des "Seismologie-Verbunds zur Erdbebenbeobachtung in Mitteldeutschland" geht hervor, dass gegen 9.12 Uhr ein Erdbeben der Stärke 2,6 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge den Boden zum Wackeln brachte.

Eine Sprecherin des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) erklärte gegenüber TAG24, dass das Epizentrum "südlich von Dresden" gelegen hat. Sie verwies darauf, dass es in der Region "hin und wieder" zu Erderschütterungen kommt.

Nach einer Auswertung durch mehrere Seismologen teilte das Landesamt am Nachmittag mit, dass sich das Erdbeben an der Grenze zwischen Pirna und Dresden in acht Kilometern Tiefe ereignet hat. Es war eines der größten Erdbeben der letzten Jahrzehnte und im Umkreis von 40 bis 60 Kilometern spürbar!

Die betroffene Region trägt den Namen "Elbezone" und stellt die "größte tektonische Struktur" in Sachsen dar, so das Landesamt. Einer Analyse von "Erdbebennews" zufolge haben in dem Gebiet rund 304.000 Menschen das Beben gespürt.