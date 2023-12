Hochwasser in Dresden: Wird heute der Scheitel erreicht?

Fortsetzung des Artikels laden

27. Dezember: Dresden ruft Alarmstufe 3 für die Elbe aus

Noch ist vielerorts kein Sinken des Pegels in Sicht. © xcitepress/Benedict Bartsch Laut der aktuellen Vorhersage des Landeshochwasserzentrums vom Dienstagabend ist am Mittwochmorgen zwischen 6 und 9 Uhr damit zu rechnen, dass der Richtwert von sechs Metern am Pegel Dresden-Augustusbrücke überschritten wird. Daher rief die Stadt noch am Abend die Alarmstufe 3 aus. Am Lockwitzbach wird heute unterdessen die Alarmstufe 1 aufgehoben und auch bei der Weißeritz fällt der Pegel langsam wieder. Für Dresden wurde am frühen Morgen ein Wasserstand von 5,86 Metern gemeldet. In Schöna ist der Pegel mittlerweile auf 6,27 Meter geklettert, während er in Riesa schon bei 6,37 Metern liegt. Die Feuerwehr warnt daher: "Bitte sehen Sie von Besichtigungstouren an die Elbe ab. Beachten sie die Absperrungen vor Ort und betreten Sie die Deiche nicht." Um die Fahrzeuge unfallfrei zu rangieren, müssten zudem die Zufahrten zum Fluss freigehalten werden.

Am Abend des 26. begann die Dresdner Feuerwehr mit dem Verbau der ersten Sandsäcke. Am Laubegaster Ufer errichteten die Berufsfeuerwehr (Wache Striesen) und die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz eine Barriere. © Roland Halkasch

In Höhe der Rudolf-Zwintscher-Straße wurden auf einer Länge von ca. 30 Metern die Wohnhäuser und eine Bäckerei vor dem Wasser geschützt. © Roland Halkasch

Den Warnungen zum Trotz versammeln sich nach wie vor zahlreiche Schaulustige am Flussufer. © xcitepress/Benedict Bartsch

26. Dezember: Pegelstände der Elbe in Dresden und Umgebung

Der abendliche Blick gilt den Wasserständen in Dresden und Region. Für Dresden wurde ein Pegelstand von 5,78 Metern gemeldet. In Schöna (Sächsische Schweiz) wurde mit 6,23 Metern die 6-Meter-Marke längst geknackt. Zudem wurde in Riesa ein Elbepegel von 6,22 Metern registriert. Alle Werte wurden am 26. Dezember um 21.15 Uhr gemessen.

Die Dresdner Feuerwehr begann bereits am Mittag mit der Befüllung der ersten Sandsäcke. Etwa 30 Tonnen Sand wurden in circa 2.100 Sandsäcke gefüllt und mit Wechselladefahrzeugen der Berufsfeuerwehr transportiert. © Roland Halkasch

26. Dezember: So schätzt das Landeshochwasserzentrum die Lage ein

Das Tauwetter und Niederschläge haben den Elbepegel steigen lassen - wie hier am Dresdner Terrassenufer. © Max Patzig In den kommenden Tagen wird feucht-mildes Wetter in Sachsen erwartet, wenngleich bis zum Jahreswechsel keine großen Niederschlagsmengen mehr herunterfallen solle, informiert das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Dienstag. Am 27. Dezember wird wohl in Dresden die Alarmstufe 3, d.h. die Marke von 6 Metern überschritten. Für Schöna und Dresden wird laut der Einschätzung des Landeshochwasserzentrums mit einem Hochwasserscheitel in Dresden und Schöna ab 28. Dezember (mittags) und in Riesa am 29. Dezember gerechnet. Die Stadt Dresden bittet zudem die Einheimischen und Touristen, Hochwasser-Bereiche zu meiden und sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben.

26. Dezember: Warnung vor großem Hochwasser

Die Gefahren des Hochwasser sollten nicht unterschätzt werden. © Max Patzig Das Landeshochwasserzentrum hat am Vormittag per Katwarn-App eine Warnung vor großem Hochwasser veröffentlicht. Im Bereich der Elbe zwischen Pirna, Dresden und Riesa könne demnach Alarmstufe 3 bis gegebenenfalls der höchsten Alarmstufe 4 ausgerufen werden. "Es besteht unter Umständen akute Gefahr für Leib und Leben! Es können Überflutungen bebauter Gebiete mit hohen Schäden in größerem Umfang auftreten und überörtliche Infrastruktur wie Straßen und Bahnlinien betroffen sein", heißt es in der Warnung. Daher wird geraten, sich von Fließgewässern fernzuhalten. Überflutete Bereiche sollten nicht zu Fuß durchquert werden. "Bereits bei geringen Wassertiefen können bei hohen Fließgeschwindigkeiten Personen mitgerissen werden!" Auch mit dem Auto sollten überflutete Bereiche nicht durchfahren werden. Denn schon bei geringen Wassertiefen schwimmen die Fahrzeuge auf und können mitgerissen und zur tödlichen Falle werden.

26. Dezember: Weihnachts-Circus stellt Spielbetrieb ein

Die Hochwasserlage an der Elbe spitzt sich zu. © Max Patzig Inzwischen ist der Pegel der Elbe in Dresden nach Angaben des Landeshochwasserzentrums auf 5,62 Meter (13.30 Uhr) gestiegen. Damit gilt weiter Alarmstufe 2. Bis voraussichtlich 28. Dezember wird der Pegel weiter steigen. Weiter elbaufwärts in Schöna sind es bereits 6,06 Meter. Dort ist damit seit dem Mittag die Alarmstufe 3 erreicht. Das Hochwasser wirkt sich mittlerweile auch auf den Kulturbetrieb in Dresden aus. Der Dresdner Weihnachts-Circus hat seinen Spielbetrieb vorläufig eingestellt. Aus Gründen der Sicherheit für Mensch und Tier haben sich die Veranstalter entschieden, den Platz teilweise zu räumen und die Anlagen zu sichern, heißt es in einer Mitteilung. Von der Absage sind am heutigen Dienstag der Ökumenische Gottesdienst um 10 Uhr im Grand Chapiteau und die Shows um 14 Uhr und um 18.30 Uhr betroffen.

Trotz Warnung treten viele Dresdner und Touristen sehr nah an den Fluss heran. © Max Patzig

Vom Königsufer, wo Roland Kaiser gerne auftritt, sieht man nichts mehr. © Max Patzig

Die Radwege beidseitig der Elbe wurden überflutet. © Max Patzig

Die Flutschutztore haben offenbar keine abschreckende Wirkung auf die Katastrophentouristen. © Max Patzig

Keine Spur vom Terrassenufer zwischen Italienischem Dörfchen und Theaterkahn. © Max Patzig

Die Straße steht komplett unter Wasser. © Max Patzig

Der Pegel betrug am Dienstagnachmittag 5,65 Meter. © Max Patzig

Das Wasser drückte wohl die Tür zum Ticketverkauf der Dampfschifffahrt auf. Ein Sprecher erklärte TAG24, dass dies so konzipiert sei, um Schaden am Gebäude zu verhindern. Der Strom wurde bereits vor Tagen abgestellt, alle Technik herausgetragen. © Max Patzig

Viel fehlt nicht mehr, dann drückt die Elbe gegen die Flutschutztore. © Max Patzig

Das Hochwasserzentrum warnt vor der Nähe zum fließenden Gewässer. © Max Patzig

25. Dezember: Elbe-Hochwasser in Dresden weiter angestiegen

Das Terrassenufer wurde am Sonntagabend vorsorglich gesperrt. Jetzt breitet sich dort die Elbe aus. © Max Patzig Am Montagmorgen (6.45 Uhr) hatte das sächsische Hochwasserzentrum mitgeteilt, dass der Elb-Pegel bereits bei 5,17 Meter liege. Am Abend (21 Uhr) betrug der Pegel dann 5,28 Meter. Das Terrassenufer war damit überflutet. In Schöna an der Grenze zu Tschechien wurden am Abend 5,64 Meter gemessen. Für den dortigen Messstand sowie den Dresdner gelten somit die Alarmstufe 2. Laut Stadt Dresden seien bislang in unserem östlich gelegenen Nachbarland, wo der Ursprung der Elbe liegt, "noch keine Hochwasserscheitel zu erkennen". Mit einem weiteren Anstieg muss also gerechnet werden.

Das Hochwasserzentrum in Sachsen geht davon aus, dass der Scheitel der Flut erst am Donnerstag, 28. Dezember erreicht wird. Die Alarmstufe 3 soll am Mittwochmorgen in Schöna und am Nachmittag desselben Tages in Dresden ausgerufen werden. Aus diesem Grund ließ die Stadt seit dem Montagnachmittag Flutschutztore in der historischen Altstadt aufstellen.

In Dresden hat der Elbe-Pegel die Fünf-Meter-Marke längst überschritten. © Sebastian Kahnert/dpa

25. Dezember: Fährgarten Johannstadt rettet sich

Der Fährgarten im Stadtteil Johannstadt räumte währenddessen seinen beliebten Biergarten leer. Die Elbe reichte bereits am Mittag bis auf wenige Zentimeter an das Grundstück heran. In den nächsten Stunden wurde die Lokalität von den Fluten erreicht. Am Montag waren die Fähren in Niederpoyritz sowie zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz zeitweise nicht in Betrieb. Die Johannstädter Fähre blieb komplett außer Dienst gestellt.

Für den Fährgarten in der Johannstadt wird es allmählich knapp. Der Fluss nähert sich. © Ove Landgraf

Fährgarten-Betreiber Jens Bauermeister (59) packt mit an, räumt Tische und Stühle aus dem Biergarten. © Ove Landgraf

Per Kran werden die großen Schirme des Fährgartens gerettet. © Ove Landgraf

25. Dezember: So ist die Lage in Meißen und Riesa

Indes wurde die Lage auch in Meißen immer ernster. Dort drückte sich das Wasser sogar durch die zeitig aufgebauten Flutschutztore. Die Stadt ging von einem Erreichen der Alarmstufe 3 bei der Elbe fest aus. Aktuell liegt der Pegel bei 5,85 Meter. Auch die Triebisch stieg zuletzt stark an. Etwas besser sah es in Riesa aus: Dort lag der Pegel am Abend zwar bei 5,92 Meter. Doch das entspricht dort "nur" der Alarmstufe 1. Die zweite Stufe (ab 6 Metern) wird den Prognosen nach in der Nacht überschritten. Der nahe der Elbe gelegene Stadtpark wurde geflutet, ebenso Teile des Muskatorgeländes.

Der beliebte Parkplatz in Meißen direkt an der Elbe ist kaum noch zu erkennen. © xcitepress/Finn Becker

In Riesa flutet die Elbe bei einem Pegel von 5,81 Metern den Stadtpark. © Erik Töpfer

25. Dezember: Mehr Bilder aus Dresden

Am Montagnachmittag begann die Stadt mit den Aufbauarbeiten der Flutschutztore. © xcitepress/Finn Becker

Bei einem Pegel von 5,26 Meter am frühen Vormittag ... © Max Patzig

... ist das Terrassenufer derzeit nicht befahrbar. © Max Patzig

Die Straße wurde deshalb gesperrt. © Max Patzig

Der linkselbische Radweg wurde geflutet. © Max Patzig

Zum Theaterkahn führt kein Weg mehr. © Max Patzig

Schiffe der Weißen Flotte befinden sich bereits auf Straßenhöhe. © Max Patzig

Die Tiere freuen sich vermutlich über so viel Wasser. © Ove Landgraf

Manch ein Fußgängerpaar bleibt auf dem fast überfluteten Elberadweg am Königsufer stehen und lässt den Blick über die Altstadt-Kulisse schweifen. © Ove Landgraf

Auch der rechtselbische Radweg wurde überschwemmt. © Ove Landgraf

Über diesen Steg wird sicher keiner so schnell gehen. © Ove Landgraf

Ausflügler standen ratlos an der Elbe. © Ove Landgraf

Die Elbfähren setzen zum Teil schon seit Sonntag nicht mehr über. © Ove Landgraf

Land unter heißt es auch am Blauen Wunder. © Ove Landgraf

Die Elbe nimmt den Platz unterhalb des Schillerplatzes ein. © Ove Landgraf

Sein Fahrrad wird hier wohl in den kommenden Tagen niemand abstellen. © Ove Landgraf

24. Dezember: So ist die Hochwasser-Lage zu Weihnachten

Am Schillerplatz ist das Elbufer gesperrt. © Eric Münch Am späten Sonntagabend (Stand 23 Uhr) meldete das Landeshochwasserzentrum einen Pegelstand von 4,97 Metern. Zum Vergleich: 15.30 Uhr lag dieser bei 4,68 Metern, 20 Uhr bei 4,90 Metern. Die Tendenz ist also weiter steigend.

Noch gilt fürs Dresdner Stadtgebiet "Hochwasser-Alarmstufe 1". Ab einem Pegelstand von 5 Metern rufen die Behörden "Alarmstufe 2" aus. Das soll laut Prognosen kurz nach Mitternacht der Fall sein. Dann dürften auf die Dresdner weitere Einschränkungen zukommen. Die Wege rund um die Elbwiesen sind bereits dicht. Warntafeln weisen auf die akute Hochwassergefahr hin. Am Abend sperrte die Stadt auch das Terrassenufer. Stark angestiegen ist auch der Lockwitzbach. In Kreischa wurden am Morgen 60 Zentimeter am Pegel gemessen. Damit gilt dort Alarmstufe 1. Am Abend trat zudem die Müglitz zwischen Weesenstein und Mühlbach über die Ufer. Die Müglitztalstraße wurde geflutet. Zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz fährt die Fähre der DVB nicht. Das Hochwasser wird uns wohl noch die ganze Woche begleiten. Frühestens ab 28. Dezember soll sich die Lage normalisieren.

Bilder vom 24. Dezember: So ist die Hochwasser-Lage in Dresden

Am Sonntagnachmittag war das Terrassenufer noch offen. Am Abend war die Elbe dann allerdings zu hoch. © Holm Helis

Auch am Pieschener Hafen zeigen sich die Auswirkungen des Hochwassers. © privat

Wie hier in Pieschen wurden bereits viele Wege wegen der Elbe-Flut gesperrt. © privat

Die Elbe steigt bedrohlich an. © Eric Münch

An der Waldschlößchenbrücke wird das Ausmaß des Hochwassers sichtbar. © privat

Die Elbe steigt immer weiter an. Unterhalb des Schillerplatzes wurde bereits ein Gehweg überschwemmt. © Eric Münch