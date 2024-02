Hochwasser-Alarmstufe 1: Dresden knackt erneut die 4-Meter-Marke

Dresden - Am Samstag ist der Elbepegel in Dresden wieder über die Marke von vier Metern geklettert. Um 14 Uhr wurde ein Pegelstand von 4,02 Metern in der sächsischen Landeshauptstadt gemessen. Hochwasser-Alarmstufe 1 gilt bereits seit Mitte der Woche.

Am Mittwoch stieg die Elbe in Dresden über vier Meter. (Archivbild) © Norbert Neumann

Für den Elbstrom bei Dresden und Meißen hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bereits am Montag eine Warnmeldung ausgerufen und die Alarmstufen eins oder zwei prognostiziert.

Das regnerische Wetter ließ den Pegel am Mittwoch in Dresden schließlich zum ersten Mal über die Vier-Meter-Marke klettern, wie das Landeshochwasserzentrum Sachsen bekannt gab.

Alarmstufe 1 gilt ab einem Pegel von 4 Metern.

Am Donnerstagmorgen wurde der Elbe-Pegel niedriger, in Dresden wurden 3,94 Meter gemessen.

Mittlerweile kam es wieder zu einem leichten Anstieg. In Schöna (4,45 Meter), Riesa (4,68 Meter) und Torgau (4,46 Meter) erreichte der Elbepegel am Sonnabendmittag um 13.45 Uhr etwas höhere Werte als in Dresden. Die Lage scheint jedoch längst nicht so dramatisch zu werden, wie beim Elbe-Hochwasser zu Weihnachten 2023.