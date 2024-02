Hochwasser-Alarmstufe 1: Pegel der Elbe soll in Dresden bis Montag auf 4,80 Meter steigen!

Dresden - Der Pegel der Elbe in Dresden ist von Samstag auf Sonntag weiter angestiegen. Am Morgen erreichte die Elbe dort einen Stand von 4,42 Metern. Hochwasser-Alarmstufe 1 gilt bereits seit Mitte der Woche.

Am Mittwoch stieg die Elbe in Dresden über vier Meter. (Archivbild) © Norbert Neumann

Das Landeshochwasserzentrum Sachsen rechnet damit, dass der Pegel in der Landeshauptstadt bis zum Montagmittag auf über 4,80 Meter ansteigen wird.

Nach einem überwiegend trockenen Samstag mit Messwerten unter vier Metern wird am Sonntag wieder mit mehr Regen gerechnet, der den Fluss erneut über die Marke zur Alarmstufe 1 hievt.

Hinzu kommt eine Schneeschmelze im Iser- und Riesengebirge, die durch das Tauwetter hervorgerufen wird.

Für den Elbstrom bei Dresden und Meißen hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bereits am Montag eine Warnmeldung ausgerufen und die Alarmstufen eins oder zwei prognostiziert.

Das regnerische Wetter ließ den Pegel am Mittwoch in Dresden zum ersten Mal über die Vier-Meter-Marke klettern.

In Riesa (4,99 Meter) und Meißen (4,92 Meter) kratzte der Pegelstand am Sonntagmorgen bereits an der fünf-Meter-Marke. Auch in Schöna (4,86 Meter) und Torgau (4,67 Meter) stieg die Elbe weiter an.