Ab wann wird der Hochwasserpegel zur Gefahr für Dresden?

Hier findest Du weitere Informationen zum Hochwasser in Dresden .

Zwar wurde der einsturzgefährdete Brückenzug C von der Feuerwehr, dem THW und einiger Spezialfirmen kontrolliert zum Einsturz gebracht und seine Trümmer an der Elbwiese beseitigt, jedoch liegen die eingestürzten Brückenteile noch in der Elbe. Neusten Berechnungen zufolge werden diese aber dem Wasserdruck sowie angeschwemmten Treibgut standhalten. Daher bestehe wohl erstmal keine Gefahr seitens der im Wasser liegenden Brückenteile.

Feuerwehr-Pressesprecher Klahre bekräftigt in der Pressekonferenz, dass Dresden für den Hochwasserfall gewappnet sei. Diese Maßnahmen werden bei steigendem Pegel ergriffen.

Des Weiteren stützt sich die Stadt auf Sandsackverbaue. Außerdem steht der Betrieb der Sandsackfüllplätze stets in Bereitschaft und kann bei Bedarf hochgefahren werden.

Die Fachleute des städtischen Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen beginnen zunächst mit dem Aufbau der mobilen Hochwasserschutzwände an der Münzgasse und Brühlschen Gasse. Das Terrassenufer würde gesperrt. Aufgrund der aktuellen Lage um die Carolabrücke, ist jenes ohnehin bereits für Passanten nicht mehr zugänglich.

Es gibt also einen konkreten Hochwasserabwehrplan, der mit den gestellten Pegel-Prognosen der Ämter abgestimmt ist und nach denen Maßnahmen ergriffen werden.

Seit dem Jahrhunderthochwasser 2002 gab es reichliche Abwehrmaßnahmen, die die Stadt Dresden erarbeitet hat, um schwerwiegenden Schäden in der Stadt vorzubeugen.

Für die aktuellen Prognosen und einem erwarteten Höchststand von 6,12 Meter (Quelle: umwelt.sachsen.de / Stand: 17. September) sollte es zu keinen kritischen Überschwemmungen sowie Schäden in der Stadt kommen.

Die umfassenden Abwehrmaßnahmen, die die Stadt Dresden getroffen hat, orientieren sich am Hochwasser von 2002 und dem damaligen Höchststand von 9,40 Meter.

Hochwasser in Dresden: Erster Rückgang des Elbpegels seit fünf Tagen

Sie stapeln wieder Sandsäcke am Elbufer: Keine Panik trotz Hochwasser in Laubegast!

Hochwasser im Liveticker: Pegelstände in Ostsachsen sinken langsam

Sowohl 2002 als auch 2013 waren große Hochwasserereignisse in Dresden. Als etwas verheerender wird jedoch das Hochwasser 2002 angesehen.

Hochwasser Dresden 2002

Das Jahrhunderthochwasser hielt Dresden in Atem. Am 17. August 2002 erreichte die Elbe mit 9,40 Meter ihren Höchststand und ihre Wassermassen sorgten in vielen Teilen für große Zerstörungen. Vier Menschen verloren ihr Leben. Die Schäden beliefen sich auf mehr als eine Milliarde Euro.

Hochwasser Dresden 2013

Auch 2013 zählt als eines der größten Hochwasserereignisse, die die Stadt Dresden in den letzten 100 Jahren ereilt haben. Am 6. Juni 2013 erreicht der Pegel seinen Höchststand, der mit 8,78 Meter nicht weit unter dem Höchststand vom Hochwasser 2002 lag. Seit 2002 wurden verstärkt Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt und verbessert, jedoch waren noch nicht alle Stadtteile dadurch gesichert. Somit kam es auch 2013 noch zu Überschwemmungen und hohen Sachschäden in Teilen Dresdens.