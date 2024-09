Hochwasser im Liveticker: Alarmstufe für Sonntagmorgen erwartet

Starkregen hält Sachsen sowie die angrenzenden Nachbarländer Tschechien und Polen in Atem. Der Elbpegel steigt stetig.

Von Martin Gaitzsch, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Starkregen hält Sachsen sowie die angrenzenden Nachbarländer Tschechien und Polen in Atem. Der Elbpegel steigt stetig und wird damit zur Gefahr für den eingestürzten Teil der Carolabrücke in Dresden.



Der Elbpegel in Dresden wächst stetig an. © Robert Michael/dpa Tief "Anett" hat bereits für Chaos gesorgt! Im Ausland wurden Überflutungen und Evakuierungen gemeldet. Prognosen gehen davon aus, dass die Wasserstände der Elbe auch hierzulande stark anschwellen werden. Erste Veränderungen zeigen sich bereits. So ist am Freitagabend gegen 18 Uhr die 2-Meter-Marke überschritten worden. Mit Stand Samstagmorgen, 8 Uhr, liegt der Pegel bei 2,58 Meter. Hochwasser Versinkt Bautzen im Wasser? Bewohner sollen sich auf heftigen Regen einstellen Das Landeshochwasserzentrum hat eine Hochwasserwarnung ausgesprochen. Alle Infos zu dem drohenden Hochwasser in Dresden findet Ihr in unserem Liveticker!

14. September, 8.46 Uhr: Alarmstufe für Sonntagmorgen erwartet

Schon bald sollen die Wasserstände der Elbe in Sachsen die erste wichtige Marke überschreiten. Für Samstagabend wird am Pegel Schöna mit dem Erreichen der Alarmstufe 1 gerechnet, am frühen Sonntagmorgen soll Gleiches dann auch in Dresden der Fall sein. Dies teilte das sächsische Landeshochwasserzentrum mit. Die Höchststände werden aktuell für Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.

In Dresden wird für die kommende Woche mit Hochwasser gerechnet. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

13. September, 21.09 Uhr: Wird die Bergung vor dem Eintreffen des Hochwassers fertig?

Aufgrund des nahenden Hochwassers ist Eile bei der Bergung der Trümmerteile der Carolabrücke geboten. "Die Zeit rennt uns davon", betonte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) am Abend noch einmal. Zwei Bergepanzer der Bundeswehr sind seit Freitag nun auch an der Elbe im Einsatz. Der Elbe-Pegel beträgt am Abend gegen 21 Uhr circa 2,15 Meter.

13. September, 18.15 Uhr: Elbe-Pegel nimmt langsam zu

Langsam aber stetig steigt der Elbe-Pegel. Die 2-Meter-Marke wurde mittlerweile geknackt. Hochwasser-Alarmstufe 1 wird ab einem Pegel von 4 Metern erreicht.

Der Elbe-Pegel in der Dresdner Innenstadt hat die 2-Meter-Marke geknackt. © Robert Michael/dpa

13. September, 16.38 Uhr: Personenfähre zwischen Johannstadt und Neustadt stellt den Betrieb ein

Die Personenfähre zwischen den Dresdner Stadtteilen Johannstadt und Neustadt hat wegen des (spätestens ab Sonntag zu erwartenden) Hochwassers vorsorglich den Betrieb eingestellt. Weil das Schiff ab einem Pegelstand von 3,40 Metern nicht mehr übersetzen könne, sei dieser Schritt notwendig, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Zudem musste der Anleger per Kran eingeholt werden, um Schäden vorzubeugen. Wie mit den anderen Fähren verfahren werde, werde je nach Gefährdung und Wetterlage entschieden. Die Fähre in Laubegast könne noch bei deutlich höheren Pegelständen nach Niederpoyritz übersetzen, hieß es. Die Autofähre in Pillnitz müsse ab einem Wasserstand von 4,50 Metern den Betrieb einstellen, die Personenfähre könne dagegen auch dann noch weiterfahren.

Ab einem Pegelstand von 3,40 Metern kann die Personenfähre zwischen Johannstadt und Neustadt nicht mehr verkehren. Vorsorglich wird der Betrieb eingestellt. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

13. September 14.57 Uhr: Festung Dresden schließt

Aufgrund des drohenden Hochwassers schließt die Festung Dresden ab 15. September vorsorglich. Wer bereits Tickets für die Festung Xperience/Dresdner Kasematten gekauft hat, wendet sich wegen der Rückerstattung bitte an festung.xperience@schlösserland-sachsen.de.

Vorsorglich bleibt die Festung Dresden ab Sonntag geschlossen. (Archivbild) © Holm Helis

13. September, 12.35 Uhr: Aktueller Wasserstand der Elbe in Dresden

In Dresden liegt der Wasserstand der Elbe aktuell bei 1,63 Meter, der Durchfluss bei 250 Kubikmetern pro Sekunde. Bereits am frühen Abend soll die 2-Meter-Marke geknackt werden. Am Wochenende soll dann nicht nur Alarmstufe 1, sondern mindestens auch Alarmstufe 2 (5 Meter) erreicht werden. Stufe 3 (6 Meter) könnte Anfang nächster Woche erreicht werden! "Die angegebenen Wasserstands- und Durchflusswerte sind durch den teilweisen Einsturz der Carolabrücke nicht maßgeblich verfälscht", erklärte dazu das Landeshochwasserzentrum.

13. September, 12.26 Uhr: Landeshochwasserzentrum klärt über "Hydrologische Lage" auf

Seit dem heutigen Freitag steigt die Wasserführung in der sächsischen Elbe an. Das Landeshochwasserzentrum warnt: "Mit dem Überschreiten des Richtwertes der Alarmstufe 1 wird am Pegel Schöna in der Nacht zum Sonntag (15.09.), am Pegel Dresden im Tagesverlauf des 15.09. und am Pegel Riesa in den Abend- bis Nachtstunden des 15.09. gerechnet."

Noch ist die Elbe nicht besonders tief, die Ufer trocken. Das wird sich am Wochenende aber ändern! © TAG24

13. September, 12 Uhr: Tief "Anett" sorgt für extreme Niederschläge

13. September, 11.45 Uhr: Tschechien will keine Rücksicht auf Lage in Dresden nehmen