Hochwasser in Dresden: 4-Meter-Marke geknackt, Fährgarten baut ab!

Neuer Starkregen zieht am Sonntag von Tschechien bis nach Sachsen und lässt die Pegel steigen. Erste Gebiete an der Grenze sind von Überflutungen betroffen.

Von Martin Gaitzsch, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Malte Kurtz

Dresden - Neuer Starkregen zieht am Sonntag von Polen sowie Tschechien bis nach Sachsen und lässt damit die Pegel - unter anderem im Bereich der eingestürzten Carolabrücke in Dresden - steigen. Erste Gebiete an der Grenze sind von Überflutungen betroffen.

Noch ist nicht ganz klar, wie hoch der Wert des Hochwasser-Scheitels in Dresden ausfallen wird. Nachdem Tief "Anett" bereits heftig im Ausland gewütet und dort teils für Katastrophenzustände gesorgt hat, müssen nun auch deutsche Städte mit Wassermassen rechnen. Erste Sicherheitsvorkehrungen sind daher schon getroffen worden. So ist der Fährbetrieb vielerorts eingestellt, erste Schutzwände stehen. Prognosen gehen davon aus, dass unter anderem die Wasserstände der Elbe noch deutlich ansteigen werden. In Dresden dürfte die Alarmstufe 3 (6 Meter) am Montagnachmittag erreicht werden. Mit Stand Sonntagmorgen, 8.45 Uhr, liegt der Pegel bei 4,37 Meter. Das Landeshochwasserzentrum hat eine entsprechende Warnung ausgesprochen.

15. September, 9.58 Uhr: Fährgarten baut ab

Infolge der einsetzenden Hochwasserlage haben am Dresdner Fährgarten die Abbau-Arbeiten begonnen. Dafür kam ein tonnenschwerer Kran zum Einsatz.

Das Grundstück des Dresdner Fährgartens dürfte schon bald überschwemmt werden. © privat

15. September, 8.56 Uhr: Überflutungen in Görlitz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist das Wasser der Neiße in die Görlitzer Altstadt vorgedrungen. Es gelang durch ein Mauerwerk und ergoss sich im Grundstück sowie im Keller eines Gebäudes. Die Feuerwehr rückte an und versuchte Schlimmeres durch Sandsäcke zu verhindern. Der Neiße-Pegel lag am Sonntagmorgen (8.45 Uhr) bei 4,48 Meter. Damit gilt Alarmstufe 2.

Kameraden der Görlitzer Feuerwehr stapelten Sandsäcke, um das Wasser an der Mauer zu stoppen. © xcitepress

15. September, 8.39 Uhr: 4-Meter-Marke geknackt, Alarmstufe erreicht

Der Elbpegel in Dresden hat die 4-Meter-Marke überschritten. Nach Angaben des sächsischen Landeshochwasserzentrums ist Sonntagfrüh um 3 Uhr ein Wert von 4,05 Meter gemessen worden. Damit gilt jetzt Alarmstufe 1, die eine ständige Beobachtung der meteorologischen Lage samt Hochwassersituation im Flussgebiet vorsieht. Bereits Sonntagabend könnte dann Alarmstufe 2 folgen.

Nach aktuellen Prognosen soll in Dresden am Sonntagabend die Alarmstufe 2 erreicht werden. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

14. September, 21.42 Uhr: Neuer Dauerregen für Dresden angekündigt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat ab Sonntagmittag neuen Dauerregen für Dresden angekündigt. Mit "wechselnder Intensität" können im Zeitraum bis Montagmittag dann 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter auf die sächsische Landeshauptstadt niederprasseln.

An Sonntagmittag, 12 Uhr, sagt der DWD Dauerregen für Dresden vorher. © Screenshot/DWD

14. September, 21.18 Uhr: So hoch ist der Elbe-Pegel in Schöna und Dresden

Zum Abend werfen wir einen Blick auf die Pegelstände der Elbe. Dresden meldet gegen 21 Uhr 3,70 Meter Wassertiefe in der Innenstadt. In Schöna in der Sächsischen Schweiz wurde die Alarmstufe 1 bereits geknackt. Dort beträgt der Elbe-Pegel 4,44 Meter.

Am Samstag klarte der Himmel über Dresden auf. Der Elbe-Pegel steigt dennoch weiter, auch weil es in Tschechien, wo der Fluss entspringt, enorme Regenfälle gibt. © Robert Michael/dpa

14. September, 17.45 Uhr: Nächste Fähre stellt Betrieb ein

Ab dem morgigen Sonntag stellt die Fähre zwischen Postelwitz, Krippen und Bad Schandau aufgrund der Hochwasserlage den Betrieb bis auf Weiteres ein, teilte die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH am Nachmittag mit. Zuvor hatte bereits die Fähre zwischen Bad Schandau und Hřensko den Betrieb eingestellt. Eine weitere Verkehrseinschränkung: Die Buslinie 239 kann aufgrund des Hochwassers die Haltestelle Karl-Marx-Platz in der Stadt Wehlen nicht bedienen.

14. September, 16.27 Uhr: Alarmstufe 4 nicht ausgeschlossen

Das Landeshochwasserzentrum Sachsen kann das Erreichen der Alarmstufe 4 in Dresden und Schöne nicht ausschließen. "An den Pegeln Schöna und Dresden muss mit der Überschreitung der Richtwerte der Alarmstufe 3 (jeweils 600 cm) gerechnet werden, am Pegel Schöna voraussichtlich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag", schreibt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in einer Mitteilung am Samstagnachmittag. Auch die höchste Alarmstufe 4 kann nicht ausgeschlossen werden. Sie wäre erreicht, wenn der Pegel in Dresden über sieben Meter steigt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Elbe in Dresden über sieben Meter steigt. © Robert Michael/dpa

14. September, 16.15 Uhr: Alarmstufe 2 in Dresden voraussichtlich in der Nacht auf Montag

Die Alarmstufe 2, die ab einem Wasserpegel von fünf Metern gilt, wird in Dresden voraussichtlich in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht. Davon geht Umweltsamtleiter René Herold aus, wie es in einer Mitteilung der Stadt Dresden vom Samstagnachmittag heißt.

14. September, 15.42 Uhr: Fähre nach Hřensko stellt Betrieb ein

Die Fähre zwischen Schöna und dem beliebten tschechischen Ausflugsziel Hřensko hat aufgrund der Hochwasserlage den Betrieb eingestellt. Das teilte die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH am Samstagnachmittag mit.

Die Fähre zwischen Schöna und Hřensko fährt seit Samstagnachmittag nicht mehr. (Archivbild) © Thomas Türpe

14. September, 15.37 Uhr: Bautzen kurz vor Alarmstufe 2

In Bautzen steht der Pegel um 15.30 Uhr bei 2,51 Meter. Am Nachmittag stand das Wasser kurzzeitig schon bei 2,59 Metern. Ab einem Pegelstand von 2,60 Meter gilt die Alarmstufe 2.

In Bautzen liegt der Pegel am Nachmittag (Stand 15.30 Uhr) bei 2,51 Metern. © Lausitznews

14. September, 13.41 Uhr: Stadt Meißen trifft erste Vorbereitungen

Die Stadt Meißen leitet angesichts des drohenden Hochwassers erste Sicherheitsvorkehrungen ein. So wurde bereits das Flutschutztor an der Fischergasse eingebaut. Nun gilt es, die Parkplätze beidseitig der Elbe zu beräumen und die Parkscheinautomaten sowie weitere mobile Einrichtungen in Elbnähe abzubauen. "Die Meißner sowie Gäste sind dringend aufgefordert, die elbnahen Parkplätze rechts und links der Elbe nicht mehr zu nutzen und bereits dort abgestellte Fahrzeuge wegzufahren", heißt es in einer Mitteilung. Der Verwaltungsstab einschließlich Feuerwehr, Ordnungsamt und Bauhof bleibe über das Wochenende in Bereitschaft.

An der Fischergasse in Meißen steht bereits das Flutschutztor. © Stadt Meißen

14. September, 12.56 Uhr: Dresdner Elbpegel knackt 3-Meter-Marke!

Der Elbpegel in Dresden hat am Samstagmittag um 12 Uhr die 3-Meter erreicht. Eine halbe Stunde später lag der Wert schon bei 3,05 Meter. "Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des morgigen Vormittags Alarmstufe 1, also 4 Meter, erreichen. Für die Einsatzkräfte hat das zunächst keine neuen Auswirkungen", erklärte René Herold (44), Leiter des städtischen Umweltamtes, bei einer Pressekonferenz. Der 44-Jährige rechnet mit dem Hochwasserscheitel (Pegelmaximum) Mitte nächster Woche. "Alarmstufe 2 [5 Meter] wird vermutlich auch überschritten. Ob die 6 Meter geknackt werden, können wir aktuell noch nicht sagen."

Schaulustige betrachten den derzeitigen Wasserstand sowie die eingestürzte Carolabrücke. © Robert Michael/dpa

14. September, 11.40 Uhr: Einsatzkräfte am Dreiländereck in erhöhter Alarmbereitschaft

Im Dreiländereck rund um Zittau wächst die Anspannung. Der Neiße-Pegel ist über Nacht stark nach oben geschnellt. Er lag am Samstagmittag (11.30 Uhr) bei 2,47 Meter. Damit gilt Alarmstufe 2. Am Freitag befand sich der Wert noch bei einem Meter. Die Stadtpolizei überprüft in regelmäßigen Abständen die Lage vor Ort.

Der Neiße-Pegel bei Zittau ist über Nacht stark gestiegen. © xcitepress/Thomas Baier

14. September, 8.46 Uhr: Alarmstufe für Sonntagmorgen erwartet

Schon bald sollen die Wasserstände der Elbe in Sachsen die erste wichtige Marke überschreiten. Für Samstagabend wird am Pegel Schöna mit dem Erreichen der Alarmstufe 1 gerechnet, am frühen Sonntagmorgen soll Gleiches dann auch in Dresden der Fall sein. Dies teilte das sächsische Landeshochwasserzentrum mit. Die Höchststände werden aktuell für Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.

In Dresden wird für die kommende Woche mit Hochwasser gerechnet. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

13. September, 21.09 Uhr: Wird die Bergung vor dem Eintreffen des Hochwassers fertig?

Aufgrund des nahenden Hochwassers ist Eile bei der Bergung der Trümmerteile der Carolabrücke geboten. "Die Zeit rennt uns davon", betonte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) am Abend noch einmal. Zwei Bergepanzer der Bundeswehr sind seit Freitag nun auch an der Elbe im Einsatz. Der Elbe-Pegel beträgt am Abend gegen 21 Uhr circa 2,15 Meter.