Hochwasser in Dresden: Überflutung am Terrassenufer, Stadt räumt Flutrinne!

14. September, 16.27 Uhr: Alarmstufe 4 nicht ausgeschlossen

Das Landeshochwasserzentrum Sachsen kann das Erreichen der Alarmstufe 4 in Dresden und Schöne nicht ausschließen. "An den Pegeln Schöna und Dresden muss mit der Überschreitung der Richtwerte der Alarmstufe 3 (jeweils 600 cm) gerechnet werden, am Pegel Schöna voraussichtlich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag", schreibt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in einer Mitteilung am Samstagnachmittag. Auch die höchste Alarmstufe 4 kann nicht ausgeschlossen werden. Sie wäre erreicht, wenn der Pegel in Dresden über sieben Meter steigt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Elbe in Dresden über sieben Meter steigt. © Robert Michael/dpa

14. September, 16.15 Uhr: Alarmstufe 2 in Dresden voraussichtlich in der Nacht auf Montag

Die Alarmstufe 2, die ab einem Wasserpegel von fünf Metern gilt, wird in Dresden voraussichtlich in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht. Davon geht Umweltsamtleiter René Herold aus, wie es in einer Mitteilung der Stadt Dresden vom Samstagnachmittag heißt.

14. September, 15.42 Uhr: Fähre nach Hřensko stellt Betrieb ein

Die Fähre zwischen Schöna und dem beliebten tschechischen Ausflugsziel Hřensko hat aufgrund der Hochwasserlage den Betrieb eingestellt. Das teilte die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH am Samstagnachmittag mit.

Die Fähre zwischen Schöna und Hřensko fährt seit Samstagnachmittag nicht mehr. (Archivbild) © Thomas Türpe

14. September, 15.37 Uhr: Bautzen kurz vor Alarmstufe 2

In Bautzen steht der Pegel um 15.30 Uhr bei 2,51 Meter. Am Nachmittag stand das Wasser kurzzeitig schon bei 2,59 Metern. Ab einem Pegelstand von 2,60 Meter gilt die Alarmstufe 2.

In Bautzen liegt der Pegel am Nachmittag (Stand 15.30 Uhr) bei 2,51 Metern. © Lausitznews

14. September, 13.41 Uhr: Stadt Meißen trifft erste Vorbereitungen

Die Stadt Meißen leitet angesichts des drohenden Hochwassers erste Sicherheitsvorkehrungen ein. So wurde bereits das Flutschutztor an der Fischergasse eingebaut. Nun gilt es, die Parkplätze beidseitig der Elbe zu beräumen und die Parkscheinautomaten sowie weitere mobile Einrichtungen in Elbnähe abzubauen. "Die Meißner sowie Gäste sind dringend aufgefordert, die elbnahen Parkplätze rechts und links der Elbe nicht mehr zu nutzen und bereits dort abgestellte Fahrzeuge wegzufahren", heißt es in einer Mitteilung. Der Verwaltungsstab einschließlich Feuerwehr, Ordnungsamt und Bauhof bleibe über das Wochenende in Bereitschaft.

An der Fischergasse in Meißen steht bereits das Flutschutztor. © Stadt Meißen

14. September, 12.56 Uhr: Dresdner Elbpegel knackt 3-Meter-Marke!

Der Elbpegel in Dresden hat am Samstagmittag um 12 Uhr die 3-Meter erreicht. Eine halbe Stunde später lag der Wert schon bei 3,05 Meter. "Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des morgigen Vormittags Alarmstufe 1, also 4 Meter, erreichen. Für die Einsatzkräfte hat das zunächst keine neuen Auswirkungen", erklärte René Herold (44), Leiter des städtischen Umweltamtes, bei einer Pressekonferenz. Der 44-Jährige rechnet mit dem Hochwasserscheitel (Pegelmaximum) Mitte nächster Woche. "Alarmstufe 2 [5 Meter] wird vermutlich auch überschritten. Ob die 6 Meter geknackt werden, können wir aktuell noch nicht sagen."

Schaulustige betrachten den derzeitigen Wasserstand sowie die eingestürzte Carolabrücke. © Robert Michael/dpa

14. September, 11.40 Uhr: Einsatzkräfte am Dreiländereck in erhöhter Alarmbereitschaft

Im Dreiländereck rund um Zittau wächst die Anspannung. Der Neiße-Pegel ist über Nacht stark nach oben geschnellt. Er lag am Samstagmittag (11.30 Uhr) bei 2,47 Meter. Damit gilt Alarmstufe 2. Am Freitag befand sich der Wert noch bei einem Meter. Die Stadtpolizei überprüft in regelmäßigen Abständen die Lage vor Ort.

Der Neiße-Pegel bei Zittau ist über Nacht stark gestiegen. © xcitepress/Thomas Baier

14. September, 8.46 Uhr: Alarmstufe für Sonntagmorgen erwartet

Schon bald sollen die Wasserstände der Elbe in Sachsen die erste wichtige Marke überschreiten. Für Samstagabend wird am Pegel Schöna mit dem Erreichen der Alarmstufe 1 gerechnet, am frühen Sonntagmorgen soll Gleiches dann auch in Dresden der Fall sein. Dies teilte das sächsische Landeshochwasserzentrum mit. Die Höchststände werden aktuell für Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.

In Dresden wird für die kommende Woche mit Hochwasser gerechnet. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

13. September, 21.09 Uhr: Wird die Bergung vor dem Eintreffen des Hochwassers fertig?

Aufgrund des nahenden Hochwassers ist Eile bei der Bergung der Trümmerteile der Carolabrücke geboten. "Die Zeit rennt uns davon", betonte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) am Abend noch einmal. Zwei Bergepanzer der Bundeswehr sind seit Freitag nun auch an der Elbe im Einsatz. Der Elbe-Pegel beträgt am Abend gegen 21 Uhr circa 2,15 Meter.

13. September, 18.15 Uhr: Elbe-Pegel nimmt langsam zu

Langsam aber stetig steigt der Elbe-Pegel. Die 2-Meter-Marke wurde mittlerweile geknackt. Hochwasser-Alarmstufe 1 wird ab einem Pegel von 4 Metern erreicht.

Der Elbe-Pegel in der Dresdner Innenstadt hat die 2-Meter-Marke geknackt. © Robert Michael/dpa

13. September, 16.38 Uhr: Personenfähre zwischen Johannstadt und Neustadt stellt den Betrieb ein

Die Personenfähre zwischen den Dresdner Stadtteilen Johannstadt und Neustadt hat wegen des (spätestens ab Sonntag zu erwartenden) Hochwassers vorsorglich den Betrieb eingestellt. Weil das Schiff ab einem Pegelstand von 3,40 Metern nicht mehr übersetzen könne, sei dieser Schritt notwendig, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Zudem musste der Anleger per Kran eingeholt werden, um Schäden vorzubeugen. Wie mit den anderen Fähren verfahren werde, werde je nach Gefährdung und Wetterlage entschieden. Die Fähre in Laubegast könne noch bei deutlich höheren Pegelständen nach Niederpoyritz übersetzen, hieß es. Die Autofähre in Pillnitz müsse ab einem Wasserstand von 4,50 Metern den Betrieb einstellen, die Personenfähre könne dagegen auch dann noch weiterfahren.

Ab einem Pegelstand von 3,40 Metern kann die Personenfähre zwischen Johannstadt und Neustadt nicht mehr verkehren. Vorsorglich wird der Betrieb eingestellt. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

13. September 14.57 Uhr: Festung Dresden schließt

Aufgrund des drohenden Hochwassers schließt die Festung Dresden ab 15. September vorsorglich. Wer bereits Tickets für die Festung Xperience/Dresdner Kasematten gekauft hat, wendet sich wegen der Rückerstattung bitte an festung.xperience@schlösserland-sachsen.de.

Vorsorglich bleibt die Festung Dresden ab Sonntag geschlossen. (Archivbild) © Holm Helis

13. September, 12.35 Uhr: Aktueller Wasserstand der Elbe in Dresden

In Dresden liegt der Wasserstand der Elbe aktuell bei 1,63 Meter, der Durchfluss bei 250 Kubikmetern pro Sekunde. Bereits am frühen Abend soll die 2-Meter-Marke geknackt werden. Am Wochenende soll dann nicht nur Alarmstufe 1, sondern mindestens auch Alarmstufe 2 (5 Meter) erreicht werden. Stufe 3 (6 Meter) könnte Anfang nächster Woche erreicht werden! "Die angegebenen Wasserstands- und Durchflusswerte sind durch den teilweisen Einsturz der Carolabrücke nicht maßgeblich verfälscht", erklärte dazu das Landeshochwasserzentrum.