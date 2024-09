Hochwasser in Dresden: Wasserstand fällt am Abend noch unter 6 Meter

Das Hochwasser hat am Donnerstag in Dresden seinen Scheitel erreicht und zieht sich langsam zurück.

Von Hermann Tydecks, Martin Gaitzsch, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Adrian Schintlmeister, Malte Kurtz, Aliena Rein, Marcus Scholz

Dresden - Nachdem die Elbe in Dresden am Donnerstag ihren Scheitelpunkt erreicht hat, zieht sich das Hochwasser langsam, aber sicher, zurück.

Den Donnerstag über soll weiterhin Alarmstufe 3 gelten. © Robert Michael/dpa Noch am Donnerstagabend rechnet das Landeshochwasserzentrum damit, dass der Wasserpegel unter die 6-Meter-Marke fällt. Damit wäre auch die Alarmstufe 3 vorerst Geschichte. Bis das Hochwasser sich komplett verabschiedet, rechnen Experten allerdings noch mit mehreren Tagen, wahrscheinlich sogar bis zum Ende des Monats. Hochwasser Talsperren in Sachsen: Das ist der aktuelle Stand Trotz leichter Entspannung warnt die Stadt weiterhin davor, sich zu nah an den Fluss zu begeben. Die reißende Strömung stellt weiterhin eine große Gefahr dar. Alle Infos zum Hochwasser in Dresden und Umgebung findet Ihr in unserem Liveticker!

Aktuelle Hochwasser-Lage im TAG24-Livestream

19. September, 19.47 Uhr: Elbe geht langsam zurück

Stand 19.30 Uhr steht der Wasserpegel in Dresden bei 6,03 Meter. Seit Tagesbeginn hat sich der Wasserstand damit um etwa sieben Zentimeter verringert. Im Verlauf des Abends rechnet das Landeshochwasserzentrum damit, dass der Pegel noch unter die 6-Meter-Marke zurückfällt.

In Dresden sink der Pegel langsam, aber sicher. © Thomas Türpe

19. September, 18.45 Uhr: Dolce Vita an der Brühlschen Terrasse

Bei Speis und Trank beobachten Touristen die Hochwasser-Lage in Dresden entspannt von der Brühlschen Terrasse aus. TAG24 hat sich aufgemacht und die Schaulustigen befragt, wie sie über die Situation in Dresden denken. Nachlesen könnt Ihr ihre Meinungen im Artikel: "Hochwasser und Carolabrücke sind neue Tourismus-Magneten in Dresden!".

19. September, 17.08 Uhr: Warnung vor starker Strömung

Die Stadt Dresden hat in einer Mitteilung die Bevölkerung gebeten, trotz des langsam sinkenden Pegelstands nicht zu nah an die Elbe zu gehen. Vorsicht ist geboten, da Fließgeschwindigkeit und Durchfluss (1690 Kubikmetern pro Sekunde) der Elbe sehr hoch sind und Menschen schnell von der Strömung mitgerissen werden können - das gilt übrigens auch, wenn kein Hochwasser ist!

19. September, 16.19 Uhr: Elbe-Hochwasser könnte bis Ende September dauern

Das Wasser wird nach Angaben des Landeshochwasserzentrums sehr langsam abfließen. Das liegt auch an der Situation in den Moldau-Kaskaden, in denen die Wassermengen zum Schutz der tschechischen Hauptstadt Prag gestaut werden. Die Hydrologen rechnen damit, dass das Elbe-Hochwasser möglicherweise bis Ende September andauert.



Bis die Elbe wieder ihren normalen Pegel erreicht, kann es den Experten zufolge noch bis Ende September dauern. © Thomas Türpe

19. September, 15.37 Uhr: Sachsen schickt Hilfslieferungen nach Polen

Am Donnerstag hat der Freistaat Sachsen den ersten Teil einer Hilfslieferung in Richtung der polnischen Stadt Breslau (Wroclaw) geschickt. Für die vom Hochwasser betroffene Region in Niederschlesien wurden 300 Feldbetten sowie Nahrungsmittel bereitgestellt, teilte die Sächsische Staatskanzlei am Donnerstag in einem Beitrag auf X mit. Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) erklärte dazu: "Wir Sachsen wissen viel zu gut, wie es ist, mit dem Hochwasser und seinen Folgen kämpfen zu müssen. Diesmal ist unsere Heimat nicht so schlimm betroffen, wie befürchtet. Unsere Nachbarn befinden sich teilweise in einer katastrophalen Situation – deswegen ist es uns wichtig, unkompliziert und schnell zu helfen." Warum Kretschmer selbst dem Start der Hilfslieferung nicht beiwohnen konnte, lest Ihr im Artikel: "Sachsen hilft Hochwasser-Region in Polen: MP Kretschmer verpasst Termin".

19. September, 15.20 Uhr: Weiße Flotte legt Zwangspause ein

Bis mindestens zum 26. September finden keine Dampfer-Fahrten mehr statt, kündigte die Sächsische Dampfschifffahrt auf ihrer Website an. "Wir haben entschieden, dass wir nicht vor nächstem Donnerstag wieder fahren", erklärte Christoph Springer, Pressesprecher der Weißen Flotte Sachsen GmbH, dazu am Donnerstag. Sobald es der Wasserpegel der Elbe wieder hergibt, sollen zunächst die Dampfer-Touren in Richtung stromaufwärts (Schlösserfahrt, Stadtfahrt, Tour zwischen Pirna und Bad Schandau) wieder anlaufen.

Für mindestens eine Woche fahren keine Dampfer der Weißen Flotte. © Petra Hornig

19. September, 14.46 Uhr: Frauenkirche lädt zum Hochwasser-Gebet ein

Am morgigen Freitag findet um 18 Uhr in der Dresdner Frauenkirche anlässlich des Hochwassers ein ökumenisches Dank- und Fürbittengebet statt. "Ein besonderer Fokus richtet sich auf die Betroffenen der Flutkatastrophe in Mittel- und Osteuropa", heißt es dazu in einer Mitteilung am Donnerstag. Insbesondere den Betroffenen in der tschechischen Partnerstadt Ostrava will man gedenken. Auch den Einsatzkräften soll mit den Gebeten gedankt werden.

In der Dresdner Frauenkirche wird am Freitag für die Betroffenen des Hochwassers gebetet. © Robert Michael/dpa

19. September, 14.03 Uhr: "Fridays for Future" kündigt Demo an

"Fridays for Future" Dresden demonstriert am Freitag ab 15 Uhr auf dem Neustädter Markt, damit "Extremwetter nicht zur Normalität werden", wie es in einer Ankündigung auf Instagram heißt. Zu einem entsprechenden Video schrieben die Protestler: "Mittlerweile müssen wir anerkennen, dass es Folgen der Klimakrise gibt, die wir nicht mehr vermeiden können und an die wir uns anpassen müssen. Dass Innenminister Schuster angekündigt hat, den Hochwasserschutz auszubauen, ist deshalb richtig und wichtig! Das reicht aber nicht. Was es braucht, ist endlich entschlossene und konsequente Klimapolitik."

Die Botschaft der "Fridays for Future"-Mitglieder am Elbufer: "Jahrhundertflut war gestern, wir sind im Fluten-Jahrhundert angekommen!" © Screenshot/Instagram/fffdresden

19. September, 10.56 Uhr: Scheitelpunkt erreicht

Früher als gedacht hat der Dresdner Elbpegel seinen Scheitelpunkt erreicht. Er liegt bei 6,10 Meter. Ursprünglich war der Höchstwert für den Nachmittag vorausgesagt. Doch bereits jetzt sinkt Wasserstand wieder. Stand 10.45 Uhr wurden 6,09 Meter gemessen.