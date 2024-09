Hochwasser im Liveticker: Erstes Todesopfer bei Überschwemmungen in Polen

In Österreich und im tschechisch-polnischen Grenzgebiet spitzt sich die Hochwasser-Lage zu. Aus Polen wurde das erste Todesopfer gemeldet.

Berlin - Während es in Deutschland bislang nur kleinere Überschwemmungen gibt, hat sich die Hochwasser-Lage in mehreren Nachbarländern bereits zugespitzt.

Die Hochwasser-Lage bei Deutschlands Nachbarn spitzt sich immer weiter zu. © Šálek Václav/CTK/dpa In Polen nannte Regierungschef Donald Tusk die Nacht zum Sonntag eine "dramatische Herausforderung". Dort lief am Abend ein Staudamm über. Mittlerweile gab es ein erstes Todesopfer. In Österreich wurden Dutzende Orte zu Katastrophengebieten erklärt. Auch Tschechien ist betroffen. In Rumänien kamen mindestens vier Menschen ums Leben. An mehreren Orten in Polen sei bereits mehr Regen niedergegangen als bei der sogenannten Jahrtausendflut im Jahr 1997, sagte Tusk. Er appellierte angesichts steigender Pegelstände vieler Flüsse im Südwesten von Polen an die Bürger, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Hochwasser Hochwasser an der Helme: Sachsen-Anhalt will Landkreis mit Sonderzahlung unterstützen Alle Infos rund um das Hochwasser in und um Deutschland gibt es hier in unserem TAG24-Ticker. Auch in unseren Livetickern für die Lage in Bayern, Chemnitz und Dresden bleibt Ihr immer top informiert.



15. September, 10.16 Uhr: Vier Menschen in Tschechien vermisst

In Tschechien wurden vier Menschen von den Fluten weggerissen und gelten als vermisst. Die Polizei berichtete, drei Menschen seien in einem Auto in der Stadt Lipova-Lazne im Nordosten des Landes von einem Fluss weggeschwemmt worden. Ein Mann wurde demnach im Südosten vom Hochwasser eines Baches fortgerissen. Die Lage in Tschechien ist besonders im Nordosten des Landes schlimm.

Die Lage in den Hochwassergebieten wird immer dramatischer, je höher die Pegel steigen. © Uhlíø Patrik/CTK/dpa

15. September, 9.57 Uhr: Mehr als eine Viertelmillion Haushalte in Tschechien ohne Strom

Am dramatischsten war die Lage laut Agentur CTK in der östlichen Region Mährisch-Schlesien an der Grenze zu Polen. Allein dort mussten mehr als 100.000 Haushalte ohne Elektrizität auskommen. Wegen der aufgeweichten Böden waren zahlreiche Bäume auf oberirdische Freileitungen und Hochspannungsleitungen gestürzt. Im Bahnverkehr kam es zu erheblichen Störungen, weil Bäume auf Gleise stürzten und Gewässer Strecken überschwemmten. Rund 40 Bahnstrecken mussten ganz gesperrt werden.

Der Fluss Bela bei Mikulovice in Tschechien "schäumte vor Wut". © Petr David Josek/AP/dpa

15. September, 9.44 Uhr: Erstes Todesopfer bei Überschwemmungen in Polen

"Wir haben den ersten bestätigten Tod durch Ertrinken hier, im Bezirk Klodzko", sagte Regierungschef Donald Tusk. Tusk wiederholte seinen Appell an die Bevölkerung, die Evakuierungsaufrufe der Behörden ernst zu nehmen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. "Die Situation ist an vielen Orten dramatisch." Die niederschlesische Kleinstadt Klodzko mit 26.000 Einwohnern liegt hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw). Dort hat sich die Situation in der Nacht zugespitzt. Tusk sagte, im Bezirk Klodzko seien 1600 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Er rechne noch mit weiteren Evakuierungen.

Die niederschlesische Kleinstadt Klodzko mit 26.000 Einwohnern liegt hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw) an der Glatzer Neiße, einem Nebenfluss der Oder. © Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire/dpa

15. September, 8.30 Uhr: Katastrophenalarm in Österreich - Stausee droht überzulaufen

In Österreich steigen die Pegel mehrerer Flüsse dramatisch an. Zahlreiche Bäche sind im anhaltenden Dauerregen bereits über die Ufer getreten. Das ganze Bundesland Niederösterreich um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt. "Die Lage spitzt sich aufgrund der massiven Regenfälle im gesamten Land weiter zu", sagte der stellvertretende Landeshauptmann (Ministerpräsident) von Niederösterreich, Stephan Pernkopf, der Nachrichtenagentur APA. Er warnte vor "massiven Überflutungen". Es drohten mancherorts Hangrutschungen, weil die Böden völlig nass sind. Straßen sind überflutet.

Zahlreiche Bäche treten in Österreich bei anhaltenden Niederschlägen über die Ufer. © BFKDO ST. PÖLTEN/APA/dpa

15. September, 8.29 Uhr: Weitere Evakuierungen wegen Hochwassers in Tschechien

Die Unwetter mit Hochwasser und Überschwemmungen halten die Einsatzkräfte in Tschechien weiter in Atem. Besonders betroffen ist das Grenzgebiet zu Polen im Osten des Landes. In der Nacht zu Sonntag ordnete der Bürgermeister von Cesky Tesin die Evakuierung von mehreren Tausend Einwohnern aus dem Stadtzentrum an. Die Olsa, ein Nebenfluss der Oder, drohte dort über die Ufer zu treten.

15. September, 8.27 Uhr: Staudamm in Polen läuft über - Siedlungen evakuiert

Nach starken Regenfällen ist im Südwesten Polens ein Staudamm übergelaufen. "Der Damm in Miedzygorze läuft über. Obwohl Wasser abgelassen wurde, hat er seinen Höchststand erreicht! Der Wasserzulauf ist riesig", schrieb die niederschlesische Gemeinde Bystryca Klodzka auf X. Die Situation sei kritisch, die Bewohner der tiefer gelegenen Dörfer würden evakuiert, teilte die Regionale Wasserwirtschaftsbehörde in Breslau (Wroclaw) mit.

15. September, 8.25 Uhr: Erneut Dauerregen in Bayern und Sachsen erwartet

In Teilen von Bayern und Sachsen ist am Sonntag erneut mit Dauerregen zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen nach aktuellen Prognosen mit. Ab dem Nachmittag sei von den Alpen über das Vorland bis nach Niederbayern mit aufkommendem und unwetterartigem Dauerregen zu rechnen. Bis in den Dienstag hinein können dort gebietsweise 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von knapp 48 Stunden fallen. Am östlichen Alpenrand 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter im selben Zeitraum. In Sachsen ist laut DWD ab Sonntagmittag bis zum Montagnachmittag wieder mit Dauerregen zu rechnen. Vom Erzgebirge bis in die Oberlausitz können demnach Regenmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden fallen. In Staulagen im Osterzgebirge seien eng begrenzt auch Mengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich.

15. September, 8.23 Uhr: Hochwasser in Deutschlands Nachbarstaaten

Einige Gemeinden in Österreich melden längst Land unter - wie hier im Bezirk Braunau. © Manfred Fesl/APA/dpa