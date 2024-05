Hochwasser im Liveticker: Lage im Saarland weiter angespannt!

Nach heftigem Dauerregen und Hochwasser im Saarland ist die Lage am Samstagmorgen weiter angespannt.

Saarbrücken - Land unter: Heftiger Dauerregen hat am Freitag im Saarland vielfache Überflutungen und Erdrutsche verursacht. In vielen Kommunen, unter anderem in der Landeshauptstadt Saarbrücken, mussten Häuser wegen ansteigender Wassermassen evakuiert werden.

Passanten stapfen und fahren durch das Hochwasser in der Fischbachstrasse in Saarbrücken. Nach starken Regenfällen steht diese teilweise unter Wasser. © Harald Tittel/dpa Nach Angaben des Innenministeriums ist die Lage im Land am frühen Samstagmorgen weiter angespannt. "Wir haben noch zwei, drei Orte im Saarland wo es sehr kritisch ist", sagte ein Sprecher. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) will sich am Samstag gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (beide SPD) ein Bild von der Situation machen. Hochwasser Trotz Hochwasser-Alarm: Anwohner verweigern Umzug in Notunterkünfte Alle aktuellen Entwicklungen zum Hochwasser findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

18. Mai, 7.40 Uhr: Völklingen erwartet durch Regen Schäden in Millionenhöhe

In saarländischen Völklingen sind wegen des anhaltenden Regens Straßenzüge vom Stromnetz genommen worden. Die Trinkwasserversorgung sei aber gesichert, teilte die Stadt am späten Freitagabend mit. "In Völklingen werden Schäden in Millionenhöhe erwartet, insbesondere im privaten Bereich", hieß es. "Das Schadensausmaß ist nicht noch absehbar."

18. Mai, 7.39 Uhr: Altstadt in Ottweiler im Saarland komplett unter Wasser

In der Stadt Ottweiler im saarländischen Landkreis Neunkirchen haben die Dämme nachgegeben und Wasser ist in die Altstadt gelaufen. "Die Altstadt steht komplett unter Wasser. Da geht gar nichts mehr. Da ist auch gebeten worden, alles großzügig zu räumen", sagte die Sprecherin des Landkreises. Mobile Deichsysteme und auch die Sandsäcke hätten nachgegeben. Auch das Landratsamt im Ort sei evakuiert worden.

18. Mai, 7.37 Uhr: Lage nach extremem Dauerregen im Saarland laut Polizei etwas entspannt

Nach dem extremen Dauerregen mit Überschwemmungen im Saarland hat sich die Lage bis zum frühen Samstagmorgen aus Sicht der Polizei etwas entspannt. Seit 1.00 Uhr stiegen die Pegelstände zumindest nicht mehr, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Die Rettungskräfte seien aber weiterhin im Großeinsatz. Das genaue Ausmaß der Schäden dürfte erst bei Tageslicht so richtig einzuschätzen sein. Nach bisherigen Kenntnissen sind bei dem schweren Unwetter mit stundenlangen Niederschlägen und großflächigen Überflutungen keine Menschen ums Leben gekommen. Bei einer Evakuierungsaktion habe es einen Verletzten gegeben, sagte der Sprecher des Lagezentrums. Ein Mensch sei ins Wasser gefallen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Polizeifahrzeug fährt durch die überflutete Fischbachstrasse in Saarbrücken. © Harald Tittel/dpa

18. Mai, 7.27 Uhr: Kreisverwaltung Trier-Saarburg meldet großflächige Überschwemmungen

An der Saar und Ruwer im Landkreis Trier-Saarburg ist es nach Angaben der Kreisverwaltung zu großflächigen Überschwemmungen gekommen. Die Lage sei unverändert angespannt, hieß es am Samstagmorgen. Die Pegel an den beiden Flüssen seien weiterhin hoch. Demnach fließen aktuell nach wie vor große Mengen Wasser aus der Riveristalsperre in die Ruwer. Wegen einer defekten Staustufe in Detzem könne es an der Mosel zu einem Rückstau und somit zu Hochwasser an den vorliegenden Gemeinden kommen. Die Einsatzkräfte werden den Angaben nach weiter aufgestockt. Im Ruwertal sollen viele Häuser unter Wasser stehen. Die genaue Anzahl war zunächst nicht bekannt. Das Schwimmbad Saarburg und zahlreiche Straßen seien überflutet und unpassierbar.

Wegen Überflutungsgefahr müssen rund 220 Menschen in Schoden an der Saar im Kreis Trier-Saarburg vorsorglich ihre Häuser verlassen. © Andreas Arnold/dpa

18. Mai, 7.20 Uhr: Nach Dauerregen: Bisher über 3000 Einsätze im Saarland registriert

Das Lagezentrum in Saarbrücken hat nach dem heftigen Dauerregen von Freitag bislang mehr als 3000 Polizei- und Rettungseinsätze im gesamten Bundesland registriert. Die Zahlen stammen vom frühen Samstagmorgen, wie eine Sprecherin des Lagezentrums in Saarbrücken sagte. Darunter waren rund 950 Polizeieinsätze und etwa 2060 Einsätze der Feuerwehren und Rettungsdienste. Über Verletzte war auch am Samstagmorgen nichts bekannt.

Ein Feuerwehrmann fotografiert das Hochwasser der Theel in der Innenstadt von Lebach. © Harald Tittel/dpa

18. Mai: 7.18 Uhr: Bayerische Wasserrettungskräfte im Saarland erwartet

Wegen des Hochwassers im Saarland ist in der Nacht zum Samstag ein Wasserrettungszug aus Bayern nach Saarlouis aufgebrochen. Die Wasserrettungskräfte aus Schwaben werden am Samstagmorgen im Einsatzgebiet erwartet, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Die Kräfte wurden demnach zur Rettung und Evakuierung von Menschen aus Gebäuden und Fahrzeugen angefordert. Der Wasserrettungszug besteht den Angaben nach aus Boots- und Tauchtrupps mit mindestens 32 Einsatzkräften.

Die Einsatzkräfte im Saarland bekommen Unterstützung von einem Wasserrettungszug aus Bayern. (Symbolbild) © Harald Tittel/dpa

18. Mai, 7.15 Uhr: Beeinträchtigungen im Bahnverkehr im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Wegen des Unwetters kommt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu massiven Beeinträchtigungen und Ausfällen im Zug- und Schienenersatzverkehr. Von nicht notwendigen Reisen ins Saarland sei abzusehen, teilte die Deutsche Bahn mit. Aufgrund der Witterungsbedingungen konnte die Bahn ihren Angaben zufolge keinen Ersatzverkehr einrichten. Betroffen seien mehrere Regionalbahn- und Regional-Express-Linien, die unter anderem über die Hauptbahnhöfe Pirmasens, Trier und Saarbrücken führen.

Wegen des Unwetters kommt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu massiven Beeinträchtigungen im Verkehr. © Harald Tittel/dpa

18. Mai, 7.10 Uhr: DWD hebt Unwetterwarnungen deutschlandweit auf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frühen Samstagmorgen alle Unwetterwarnungen in Deutschland aufgehoben. Es liege keine Warnung vor "extrem ergiebigem Dauerregen" mehr vor, teilte der DWD mit. Wie eine Sprecherin des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Samstagmorgen sagte, sind im Saarland keine Evakuierungen mehr im Gange. Die Lage sei seit Freitag gegen 23 Uhr unverändert.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frühen Samstagmorgen alle Unwetterwarnungen in Deutschland aufgehoben. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

18. Mai, 7.06 Uhr: Lage im Kreis Trier-Saarburg beruhigt - Evakuierungen abgeschlossen