Hochwasser im Liveticker: Opfer der Fluten? Leiche treibt bäuchlings im Wasser

Deutschland - Während es in Deutschland bislang keine Hochwasser-Toten gibt, hat sich die Lage in mehreren Nachbarländern und im Osten Europas noch weiter zugespitzt.

In Wien ist der U-Bahn-Verkehr zum Erliegen gekommen. In Mittel- und Osteuropa haben am Montag zahlreiche Orte weiter unter den Folgen von Überschwemmungen gelitten. In Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien kamen bis Montag mindestens 17 Menschen in den Fluten ums Leben. Die deutschen Behörden boten den betroffenen Ländern technische Unterstützung an und behielten die Hochwasser-Lage an Oder und Elbe im Auge. Tausende Menschen mussten in den Regionen evakuiert werden, Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden.



16. September, 22.27 Uhr: Tschechien setzt Armee im Katastrophengebiet ein

Die Regierung in Tschechien hat wegen der Hochwasser- und Überschwemmungskatastrophe im Land den Einsatz der Armee beschlossen. Armeehubschrauber sollen Menschen in den am stärksten betroffenen Regionen im Nordosten Tschechiens mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgen. Soldaten sollen zudem bei den Aufräumarbeiten nach der Flut helfen.

16. September, 21.58 Uhr: Toter im Wasser gefunden

Beim Hochwasser in Österreich ist ein weiterer Toter entdeckt worden. Sollte es sich um ein Hochwasser-Opfer handeln, stiege die Zahl der Toten auf vier. Ein Polizeisprecher erklärte der Nachrichtenagentur APA, es handle sich um einen bisher nicht identifizierten 40- bis 50-Jährigen. Dessen Leiche sei beim Strandbad in Klosterneuburg in Niederösterreich in Bauchlage im Wasser treibend entdeckt worden. Eine Obduktion solle die Todesursache klären.

In Niederösterreich herrscht Katastrophenalarm. Es wurde ein Leichnam entdeckt, bei dem es sich um Hochwasser-Opfer Nummer vier handeln könnte. © Helmut Fohringer/APA/dpa

16. September, 20.37 Uhr: Hochwasser fordert europaweit schon 17 Tote

In Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien kamen bis Montag mindestens 17 Menschen in den Fluten ums Leben. In den Hochwassergebieten in Polen stieg die Zahl der Todesopfer auf vier, wie Polizeisprecherin Katarzyna Nowak am Montag sagte. In Österreich, wo vor allem im Bundesland Niederösterreich ganze Landstriche unter Wasser stehen, kamen zwei weitere Menschen ums Leben. Ganz Niederösterreich war am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt worden. Auch in Tschechien verzeichneten die Behörden am Montag drei weitere Todesopfer. Unter anderem sei in der Nähe von Bruntal im Nordosten des Landes ein Mensch im Fluss Krasovka ertrunken, sagte Polizeichef Martin Vondrasek.

In Rumänien sind durch Starkregen und Überschwemmungen bisher mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. In Ungarn bereiteten sich die Behörden unterdessen auf eine Verschlechterung der Lage vor.

Wie hier in Ostrava (Tschechien) ist die Lage vielerorts dramatisch. © Radek Mica / AFP

16. September, 18.10 Uhr: Zahl der Hochwassertoten in Tschechien steigt

Die Überschwemmungen im Tschechien haben bereits drei Todesopfer verlangt. Sieben weitere Personen werden noch vermisst, meldet das Portal Novinky.cz. Zuletzt wurde eine leblose Person in einer überfluteten Wohnung in Krnov entdeckt. Insbesondere die Region Mähren ist vom Hochwasser betroffen. Doch eine Ende ist nicht in Sicht - Für Dienstag und Mittwoch werden wieder starke Regenfälle prognostiziert.

Weite Teile Tschechiens sind vom Hochwasser betroffen. © MICHAL CIZEK / AFP

16. September, 17.34 Uhr: Polens Regierungschef kündigt Bereitstellung von einer Milliarde Zloty an

Der polnische Regierungschef Donald Tusk (67) hat für die Hochwasseropfer im Südwesten des Landes die Bereitstellung von Hilfsgeldern in Höhe von einer Milliarde Zloty (rund 240 Millionen Euro) angekündigt. Es werde auch Hilfen für den Wiederaufbau zerstörter Häuser geben, sagte er am Montag bei der Sitzung des Krisenstabs in Breslau (Wroclaw). Geschädigte könnten ab sofort Anträge bei den Gemeindeverwaltungen stellen, so Tusk.

Es werfe auch Hilfen für den Wiederaufbau zerstörter Häuser in Polen geben, kündigte Regierungschef Donald Tusk (67) an. © Marcin Obara/PAP/dpa

16. September, 16.31 Uhr: Flut fordert in Rumänien sieben Menschenleben

Bei den Überschwemmungen in Rumänien am Wochenende sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen - vor allem ältere Menschen, darunter zwei Frauen im Alter von 96 und 86 Jahren. Am Montag sei nun das siebte Opfer im ostrumänischen Dorf Grivita nahe der Stadt Galati gefunden worden, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf den Katastrophenschutz.

Eine alte Dame wird in Sicherheit gebracht. Bislang forderte die Flut in Rumänien sieben Menschenleben. © ISU Galati Romanian Emergency Services/AP/dpa

16. September, 16.24 Uhr: Nach Riss in Staumauer - Zwangsevakuierung in Polen

In der südpolnischen Kleinstadt Paczkow hat der Bürgermeister nach dem Riss in der Staumauer die sofortige Evakuierung der tiefer gelegenen Ortsteile angekündigt. n. Das Stadtoberhaupt rief alle Bewohner, die evakuiert werden müssen, auf, sich zu melden, und bat diejenigen, deren Häuser und Wohnungen noch nicht vom Wasser erreicht wurden, diese zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Auch Zwangsevakuierungen wurden inzwischen angeordnet.

16. September, 16.11 Uhr: Kreuzfahrtschiff-Passagiere in Wien gestrandet

Kein Weiterkommen für die "Thurgau Prestige". Für die 102 Passagiere und 40 Crewmitglieder an Bord des Schweizer Kreuzfahrtschiffes heißt es kurz vor Wien: Warten. Die Menschen sitzen seit Samstag in der österreichischen Hauptstadt fest, nachdem die Anlegestelle wegen des Hochwassers komplett überflutet wurde, berichtet der "Tagesanzeiger". Die Verpflegung ist gesichert, hieß es.

Die Menschen müssen auf einem Kreuzfahrtschiff ausharren. © Christoph Reichwein/dpa/dpa-tmn

16. September, 14.42 Uhr: Polen ruft Katastrophenzustand für Hochwassergebiete aus

Polen hat nach schweren Überschwemmungen den Katastrophenzustand für die Hochwassergebiete ausgerufen. Der Katastrophenzustand gilt für einen Zeitraum von 30 Tagen für Teile der Woiwodschaften Niederschlesien, Schlesien und Oppeln. Er gibt den Behörden mehr Befugnisse, Anordnungen zu erlassen, da die bürgerlichen Freiheiten und Rechte vorübergehend eingeschränkt werden.

16. September, 13.36 Uhr: Zwei Menschen in Österreich tot in Häusern gefunden

Beim Hochwasser in Österreich sind nach Angaben der Polizei zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Ein 70 Jahre alter Mann und ein 80-Jähriger seien in ihren jeweiligen Häusern in Gemeinden in Niederösterreich gestorben, teilten die Behörden mit. Die beiden Männer seien im Inneren der Gebäude den Wassermassen zum Opfer gefallen. Bereits am Sonntag war ein Feuerwehrmann beim Auspumpen eines Kellers gestorben.

Eine Person watet durch das Wasser in der Nähe eines überfluteten Hauses nach starken Regenfällen in Österreich. (Symbolfoto) © dpa/APA | Helmut Fohringer

16. September, 13.32 Uhr: Bundesregierung sagt Unterstützung zu

Die Bundesregierung hat den von Hochwasser betroffenen Menschen in mehreren europäischen Ländern ihre Unterstützung zugesagt. "Die Menschen in unseren Nachbarländern, unsere Partner in Europa und auch die Menschen bei uns sollen wissen: Wir beobachten die Lage sehr aufmerksam und stehen für Hilfe bereit", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. Die Verwüstungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien seien zum Teil verheerend.