Hochwasser im Liveticker: Pegelstände in Ostsachsen sinken langsam

Die Hochwasser-Lage in Mitteleuropa spitzt sich zu. Inzwischen gibt es in Polen, Österreich, Tschechien und Rumänien schon 17 Tote zu beklagen

Deutschland - Das verheerende Hochwasser bringt Tausende Menschen von Polen über Tschechien und Rumänien bis nach Österreich in große Not. Jetzt bedroht die Wasserwalze auch Regionen in Deutschland.

In Wien ist der U-Bahn-Verkehr zum Erliegen gekommen. © Alex HALADA / AFP Das Bangen geht weiter: In weiten Teilen des riesigen Katastrophengebietes von Rumänien, Polen über Tschechien bis Österreich herrscht Land unter. Straßen und Felder sind überschwemmt, Keller und Häuser vollgelaufen, Dämme und Deiche teils zerstört. In Deutschland müssen sich die Menschen an Oder und Elbe auf die Wasserwalze aus Zuflüssen in angrenzenden Ländern einstellen. Immerhin: An diesem Dienstag wird in einigen der betroffenen Gebiete mit nachlassenden Niederschlägen gerechnet. Hochwasser Bisher keine Gefahr: Magdeburg auf Hochwasser vorbereitet Bisher kamen mindestens 18 Menschen beim verheerenden, tagelangen Regen ums Leben. Zahlreiche weitere Personen werden vermisst. Alle Infos rund um das Hochwasser in und um Deutschland gibt es hier in unserem TAG24-Ticker. Auch in unseren Livetickern für die Lagen in Bayern, Chemnitz und Dresden bleibt Ihr immer top informiert.



17. September, 12.01 Uhr: Pegelstände fallen - Hochwassergefahr in Ostsachsen geringer

Die Hochwasserlage in Ostsachsen entspannt sich zunehmend. An den Hochwassermeldepegeln seien überwiegend rückläufige Wasserstände zu beobachten, teilte das sächsische Landesamt für Umwelt mit. "Infolge ausbleibender Niederschläge in den kommenden Tagen wird die Wasserführung überall weiter zurückgehen."

Nach Dauerregen und Starkniederschlägen entspannt sich die Hochwasserlage in Ostsachsen. Die Niederschläge klingen ab und die Wasserstände sinken langsam. © Jan Woitas/dpa/dpa-tmn

17. September, 9.37 Uhr: Breslau warnt vor Falschinformationen über Hochwasser

Vor Falschinformationen zum Hochwasser hat die niederschlesische Stadt Breslau (Wroclaw) ihre Bürger gewarnt. Im Netz sei etwa zu lesen, dass die Deiche demnächst gesprengt würden, teilte die Stadtverwaltung auf sozialen Medien mit. Auch kursierten die Fake News, dass das Leitungswasser in der Stadt vergiftet sei, und dass "Tausende Menschen zwangsweise evakuiert und ins Stadion gebracht" würden, hieß es weiter. All dies sei jedoch nicht wahr. Die polnische Stadt appellierte an die Bürger, nur Informationen der lokalen Medien und der örtlichen Behörden zu vertrauen.

17. September, 9.21 Uhr: Brandenburg gut auf Hochwasser vorbereitet

Brandenburg ist nach Einschätzung des Technischen Hilfswerks (THW) gut vorbereitet auf das anstehende Hochwasser. Ab Mitte der Woche mache ein Anstieg des Wassers in der Oder die größte Sorge, sagte Sebastian Gold vom THW dem Sender RBB-Inforadio. Die Lage sei aber noch unklar, man richte sich auf alles ein. Brandenburg sei jedoch gut vorbereitet. In Frankfurt (Oder) tritt am Dienstag ein Krisenstab zusammen.

Brandenburg ist wohl gut vorbereitet auf das anstehende Hochwasser. © Patrick Pleul/dpa

17. September, 8.06 Uhr: Tausende Bürger kämpfen in Nysa um ihren Deich

Mit vereinten Kräften kämpfen Menschen im Südwesten Polens gegen das Hochwasser. In der Kleinstadt Nysa rund 90 Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw) drohen die Wassermassen der Glatzer Neiße einen Deich zu durchbrechen, der das Stadtzentrum schützt. In der Nacht halfen viele Bewohner der Stadt den Einsatzkräften von Armee und Feuerwehr, die angegriffene Stelle im Deich mit Sandsäcken zu verstärken. "Auf dem Deich waren etwa 2000 Menschen: Frauen, Männer, Kinder und Senioren", sagte Bürgermeister Kordian Kolbiarz dem Radiosender Rmf.fm. Diese hätten eine Menschenkette gebildet, um die Sandsäcke zu transportieren.

In Nysa drohen die Wassermassen der Glatzer Neiße einen Deich zu durchbrechen. © Slawek Pabian/PAP/dpa

17. September, 6.55 Uhr: In Österreich herrscht Sorge vor Dammbrüchen

Im Osten Österreichs herrscht große Sorge vor weiteren Dammbrüchen. "Es besteht höchste Dammbruchgefahr", hieß es von den Behörden. Mehr als 200 Straßen in Niederösterreich waren gesperrt, 1800 Gebäude geräumt worden. Es gab auch Stromausfälle.

17. September, 6.51 Uhr: Innenstadt sieht aus wie nach Bombenexplosion

In der polnischen Kleinstadt Klodzko rund 100 Kilometer südlich von Breslau sah ein Teil der Fußgängerzone aus wie nach einer Bombenexplosion. In den Läden im Erdgeschoss waren Schaufenster und Türen herausgerissen. Drinnen waren Regale umgestürzt, lose Kabel hingen herum. Zertrümmerte Rohre lagen in einer Pfütze aus trübem Wasser. In Klodzko war die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, über die Ufer getreten.

Nach dem Hochwasser beginnen die Aufräumarbeiten. Diese sind vor allem in Klodzko nötig - hier hat das Hochwasser besonders viel Chaos angerichtet. © Dariusz Gdesz/PAP/dpa

17. September, 6.34 Uhr: Tschechien setzt Armee im Katastrophengebiet ein

Die Regierung in Tschechien hat wegen der Hochwasser- und Überschwemmungskatastrophe im Land den Einsatz der Armee beschlossen. Es sei geplant, dass bis zu 2000 Soldaten mit entsprechender Technik die zivilen Behörden bis Ende Oktober unterstützen, wie Verteidigungsministerin Jana Cernochova auf X mitteilte. Armeehubschrauber sollen Menschen in den am stärksten betroffenen Regionen im Nordosten Tschechiens mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgen. Soldaten sollen zudem bei den Aufräumarbeiten nach der Flut helfen.

Aufgrund der Hochwasserlage in Tschechien hat die Regierung nun beschlossen, die Armee einzusetzen. © Deml Ondøej/CTK/dpa

16. September, 21.58 Uhr: Toter im Wasser gefunden

Beim Hochwasser in Österreich ist ein weiterer Toter entdeckt worden. Sollte es sich um ein Hochwasser-Opfer handeln, stiege die Zahl der Toten auf vier. Ein Polizeisprecher erklärte der Nachrichtenagentur APA, es handle sich um einen bisher nicht identifizierten 40- bis 50-Jährigen. Dessen Leiche sei beim Strandbad in Klosterneuburg in Niederösterreich in Bauchlage im Wasser treibend entdeckt worden. Eine Obduktion solle die Todesursache klären.

In Niederösterreich herrscht Katastrophenalarm. Es wurde ein Leichnam entdeckt, bei dem es sich um Hochwasser-Opfer Nummer vier handeln könnte. © Helmut Fohringer/APA/dpa

16. September, 20.37 Uhr: Hochwasser fordert europaweit schon 17 Tote

In Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien kamen bis Montag mindestens 17 Menschen in den Fluten ums Leben. In den Hochwassergebieten in Polen stieg die Zahl der Todesopfer auf vier, wie Polizeisprecherin Katarzyna Nowak am Montag sagte. In Österreich, wo vor allem im Bundesland Niederösterreich ganze Landstriche unter Wasser stehen, kamen zwei weitere Menschen ums Leben. Ganz Niederösterreich war am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt worden. Auch in Tschechien verzeichneten die Behörden am Montag drei weitere Todesopfer. Unter anderem sei in der Nähe von Bruntal im Nordosten des Landes ein Mensch im Fluss Krasovka ertrunken, sagte Polizeichef Martin Vondrasek.

In Rumänien sind durch Starkregen und Überschwemmungen bisher mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. In Ungarn bereiteten sich die Behörden unterdessen auf eine Verschlechterung der Lage vor.

Wie hier in Ostrava (Tschechien) ist die Lage vielerorts dramatisch. © Radek Mica / AFP

16. September, 18.10 Uhr: Zahl der Hochwassertoten in Tschechien steigt

Die Überschwemmungen im Tschechien haben bereits drei Todesopfer verlangt. Sieben weitere Personen werden noch vermisst, meldet das Portal Novinky.cz. Zuletzt wurde eine leblose Person in einer überfluteten Wohnung in Krnov entdeckt. Insbesondere die Region Mähren ist vom Hochwasser betroffen. Doch eine Ende ist nicht in Sicht - Für Dienstag und Mittwoch werden wieder starke Regenfälle prognostiziert.

Weite Teile Tschechiens sind vom Hochwasser betroffen. © MICHAL CIZEK / AFP

16. September, 17.34 Uhr: Polens Regierungschef kündigt Bereitstellung von einer Milliarde Zloty an

Der polnische Regierungschef Donald Tusk (67) hat für die Hochwasseropfer im Südwesten des Landes die Bereitstellung von Hilfsgeldern in Höhe von einer Milliarde Zloty (rund 240 Millionen Euro) angekündigt. Es werde auch Hilfen für den Wiederaufbau zerstörter Häuser geben, sagte er am Montag bei der Sitzung des Krisenstabs in Breslau (Wroclaw). Geschädigte könnten ab sofort Anträge bei den Gemeindeverwaltungen stellen, so Tusk.

Es werfe auch Hilfen für den Wiederaufbau zerstörter Häuser in Polen geben, kündigte Regierungschef Donald Tusk (67) an. © Marcin Obara/PAP/dpa

16. September, 16.31 Uhr: Flut fordert in Rumänien sieben Menschenleben

Bei den Überschwemmungen in Rumänien am Wochenende sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen - vor allem ältere Menschen, darunter zwei Frauen im Alter von 96 und 86 Jahren. Am Montag sei nun das siebte Opfer im ostrumänischen Dorf Grivita nahe der Stadt Galati gefunden worden, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf den Katastrophenschutz.

Eine alte Dame wird in Sicherheit gebracht. Bislang forderte die Flut in Rumänien sieben Menschenleben. © ISU Galati Romanian Emergency Services/AP/dpa

16. September, 16.24 Uhr: Nach Riss in Staumauer - Zwangsevakuierung in Polen

In der südpolnischen Kleinstadt Paczkow hat der Bürgermeister nach dem Riss in der Staumauer die sofortige Evakuierung der tiefer gelegenen Ortsteile angekündigt. n. Das Stadtoberhaupt rief alle Bewohner, die evakuiert werden müssen, auf, sich zu melden, und bat diejenigen, deren Häuser und Wohnungen noch nicht vom Wasser erreicht wurden, diese zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Auch Zwangsevakuierungen wurden inzwischen angeordnet.