22.06.2024 10:55 8.572 Hochwasser in der Schweiz: Menschen verschüttet, Straßen gesperrt, Schule abgesagt

Aufgrund der Überschwemmungen in der Schweiz haben die Behörden in den Kantonen Wallis und Graubünden am Freitag mehr als 200 Bewohner evakuiert.

Zermatt - Aufgrund der Überschwemmungen in der Schweiz haben die Behörden in den Kantonen Wallis und Graubünden am Freitag mehr als 200 Bewohner evakuiert. Mehrere Straßen in der Schweiz sind überschwemmt. (Symbolbild) © Hochwasser in der Schweiz: Menschen evakuiert, Straßen gesperrt, Schule abgesagt Im Wallis mussten rund 230 Menschen ihre Häuser verlassen, sagte die Leiterin des Amtes für Bevölkerungsschutz, Marie-Claude Noth-Ecoeur, der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mehr als 200 Feuerwehrleute sowie Dutzende weitere Kräfte waren demnach alarmiert.

Im Kanton Graubünden im Südosten des Landes sind zudem vier Menschen verschüttet worden. Eine Frau habe am Samstagmorgen aus dem Schuttkegel bei dem Ort Lostallo nördlich des Comer Sees lebend gerettet werden können, berichtete die Kantonspolizei am Samstag. Der für sein Skigebiet bekannte Ferienort Zermatt ist wegen der Überschwemmungsgefahr seit Freitagmittag von der Außenwelt abgeschnitten. Die Sperrung der Zugstrecke zwischen Visp und Zermatt sollte noch bis mindestens Samstagmorgen in Kraft bleiben. Hochwasser Tragödie im Tierreich: Hochwasser in Bayern vernichtet ganze Lebensräume! Auch der Verkehr mit Ersatzbussen zwischen Visp und dem etwa fünf Kilometer von Zermatt entfernten Täsch musste unterbrochen werden, da die Straße gesperrt wurde, teilte die Bahngesellschaft Matterhorn Gotthard Bahn mit. In den vergangenen Tagen hatten heftige Gewitter die Region getroffen. Zusammen mit der in diesem Jahr reichlichen Schneeschmelze sorgten die starken Regenfälle für Überschwemmungen. Der Fluss Vispa trat stark über seine Ufer. Schweiz: Situation hat sich am Abend verschlimmert In Zermatt wurden auch die Schulen geschlossen, wie ein Beschäftigter der Gemeinde gegenüber Keystone-SDA sagte. Bilder in den Online-Netzwerken zeigten, wie ein Teil der Uferwege entlang der Vispa von einem reißenden Strom schlammigen Wassers überschwemmt wird. Die Behörden des Kantons Wallis untersagten es der Bevölkerung aufgrund der Hochwassergefahr auch, am Ufer der Rhône spazierenzugehen. Auch im benachbarten Waadtländer Chablais gilt ein solches Verbot bis Montagabend. Nach Behördenangaben sollte die Rhône am Freitagabend ihren Höchststand erreichen. Im südöstlichen Kanton Graubünden warnten die Behörden am Freitag vor erneuten Überschwemmungen im Misox. Die Situation habe sich am Abend verschlimmert, teilte die Kantonspolizei mit. "Mehrere Flüsse traten aus ihrem Bett heraus", hieß es. Mehrere Menschen mussten den Angaben zufolge evakuiert werden. Dem Schweizer Automobilclub Touring Club Schweiz zufolge wurde die Autobahn aufgrund von Erdrutschen im unteren Teil des Tals in beiden Richtungen gesperrt. Weitere Teile der Schweiz sind ebenfalls von Überschwemmungen betroffen. Das Schweizer Bundesumweltamt rief für Teile des Bodensees die höchste Warnstufe aus. Erstmeldung von 7.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.55 Uhr.

Titelfoto: Hochwasser in der Schweiz: Menschen evakuiert, Straßen gesperrt, Schule abgesagt