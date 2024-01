Hochwasser in Dresden: Alarmstufe 2 noch mehrere Tage

Nach kurzer Entspannung steigen die Pegel der Elbe wieder an. In Dresden gilt die Alarmstufe 2. Im Ticker hält Euch TAG24 über das Hochwasser auf dem Laufenden.

Von Eric Hofmann, Max Patzig, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Nach kurzer Entspannung stiegen die Pegel der Elbe wieder an. In Dresden gilt Alarmstufe 2 - die dritte Stufe soll aber doch nicht mehr erreicht werden. Im Ticker hält Euch TAG24 hier über das Hochwasser auf dem Laufenden.

Noch bis Montag gilt die zweite Alarmstufe in Dresden. © dpa | Robert Michael

6. Januar, 18.30 Uhr: Der Stand am Samstagabend

Am Samstagabend hat sich die Lage an der Elbe nicht gravierend verändert. In Dresden wurde um 18.30 Uhr ein Pegelstand von 5,63 Metern gemessen, während es in Schöna 6,06 Meter, in Pirna 5,91 Meter und in Meißen 6,13 Meter waren. In den nächsten Stunden soll der Elbpegel in Dresden erneut um zwei Zentimeter ansteigen, ehe er ab Sonntagnachmittag fällt. Den derzeitigen Prognosen des Landeshochwasserzentrums zufolge könnte ab Dienstagnachmittag die Alarmstufe 1 erreicht werden.

6. Januar, 14.54 Uhr: Alarmstufe 2 noch bis Montag

"Der Wasserstand der Elbe am Pegel Dresden sinkt", teilte am Nachmittag Landeshauptstadt Dresden mit. Noch bis Montag solle die zweite Alarmstufe gelten. Auch das Terrassenufer bleibe noch "mindestens bis Montag" für den Verkehr gesperrt.

Immer noch Hochwasser in Dresden. © Max Patzig

Die 6-Meter-Marke knackt die Elbe wohl nicht mehr. © Max Patzig

6. Januar, 12.27 Uhr: Kaum Niederschläge - Hochwasserscheitel der Elbe passiert Sachsen

Aufatmen in Sachsen: Das Landeshochwasserzentrum teilte mit, dass im tschechischen und sächsischen Einzugsgebiet der Elbe seit Freitag kaum noch Niederschläge registriert wurden. "Der Hochwasserscheitel bewegt sich aktuell auf dem sächsischen Elbeabschnitt und hat bereits die Pegel Schöna und Dresden passiert", hieß es. Die 6-Meter-Marke solle in der Landeshauptstadt demnach nicht mehr erreicht werden. Der Pegelstand lag am Mittag bei 5,65 Metern (12.15 Uhr).

Eine Wege um die Elbe herum sind wieder abgesperrt. © Max Patzig

6. Januar, 9.15 Uhr: Elbpegel stagniert

Zwischen 22 Uhr am Freitag und 9.15 Uhr am Samstag hielt sich der Wasserstand in Dresden konstant bei 5,65 bis 5,67 Metern. In Meißen war der Pegel am Samstag bereits bei 6,16 Metern angelangt, in Pirna minimal auf 5,94 gefallen.

5. Januar, 21.20 Uhr: Terrassenufer wird immer nasser

Das Terrassenufer wird bei einem Pegelstand von 5,64 Metern (21 Uhr) immer mehr von der Elbe vereinnahmt. So ist die Lage in der Umgebung: In Schöna wurden am Abend 6,13 Meter gemessen, in Pirna betrug der Pegel 5,96 Meter und in Meißen stand die Elbe auf 6,07 Meter.

Auf dem Terrassenufer sammelt sich immer mehr Elbwasser. © Eric Hofmann

5. Januar, 18.45 Uhr: Pegel über 5,50 Meter in Dresden

Der Elbpegel in Dresden beträgt am Freitagabend 5,61 Meter. In Schöna wurden 6,12 Meter gemessen, in Pirna 5,94 Meter und in Meißen 6,04 Meter. Die Stadt teilt zudem mit, dass man nicht Alarmstufe 3 ausrufen wolle, da die derzeitigen Prognosen als verlässlich gelten. Demnach übersteige der Pegel nicht den Stand von 5,80 Metern. "Die zweite Hochwasserwelle der Elbe am Pegel Dresden wird damit eine ähnliche Größenordnung wie jene über die Weihnachtsfeiertage 2023 erreichen", heißt es aus dem Rathaus.

Das Terrassenufer wird wieder überflutet. © Max Patzig

Der Pegel misst am Nachmittag 5,54 Meter. © Max Patzig

Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen spiegelt sich der Biergarten am Narrenhäusel in einer Pfütze. © Max Patzig

In Laubegast wurden die Sandsäcke gar nicht erst weggeräumt. © Max Patzig

Die Elbe tritt wieder deutlich übers Ufer. © Max Patzig

5. Januar, 12.46 Uhr: Scheitel soll unter 6-Meter-Marke bleiben

Laut aktueller Prognosen des Landeshochwasserzentrums bleibt der Pegelstand in Dresden unter 6 Meter. Der Scheitel soll demnach am morgigen Samstagmittag mit 5,81 Meter erreicht werden. Somit müsse für die Landeshauptstadt keine dritte Warnstufe ausgerufen werden.

Noch steigt der Pegel in Dresden. Am morgigen Samstag soll der Scheitel erreicht werden. © Ove Landgraf

5. Januar, 11.24 Uhr: Feuerwehr führt Kontrollen durch

Die Dresdner Berufsfeuerwehr ist weiterhin im Einsatz. Wie die Pressestelle über Instagram mitteilte, führen die Kameraden zweimal am Tag den Kontrolldienst an den Hochwasserschutzanlagen durch. Unterdessen erreichte die Elbe in Dresden um 11.15 Uhr einen Pegelstand von 5,50 Meter. In Schöna wurden zur gleichen Zeit 6,05 Meter gemessen.

Die Anlegestellen sind nicht mehr errreichbar. © Ove Landgraf

5. Januar, 9.09 Uhr: Elbe-Pegel steigt, Schöna erreicht Alarmstufe 3

In Dresden wurde am Freitagmorgen um 9 Uhr ein Pegel von 5,45 Meter gemessen. Damit gilt weiterhin Alarmstufe 2. Einen noch höheren Wasserstand gibt es derzeit in Schöna. Mit einem Pegel von 6 Metern wurde dort um 8.30 Uhr die dritte Alarmstufe erreicht. In Riesa gilt weiterhin Alarmstufe 1 bei einem Pegelstand von 5,87 Meter (Stand: 9 Uhr).

Das Terrassenufer ist derzeit nicht befahrbar. © TAG24

Dieser Radweg kann noch befahren werden. © Ove Landgraf

4. Januar, 21 Uhr: Alarmstufe 2 ausgerufen, Terrassenufer gesperrt

Am Donnerstagabend (21 Uhr) wurde in Dresden ein Pegelstand von 5,09 Meter gemessen. Die Stadt hatte schon vorzeitig die Alarmstufe 2 ausgerufen. Das Hochwasserzentrum des Freistaats Sachsen geht davon aus, dass die Marke von sechs Metern am Samstagabend erreicht wird. Alarmstufe 3 wäre somit überschritten. Das Terrassenufer wurde angesichts des Wasserstands bereits am Donnerstagnachmittag gesperrt.

Die geparkten Autos werden nicht mehr lange im Trockenen stehen. © Holm Helis

Am Terrassenufer gibt es erneut Einschränkungen. © Holm Helis

Das Wochenende wird zeigen, ob das Wasser - wie am 28. Dezember - auch nach dem neuerlichen Anstieg der Elb-Pegel bis ans Zelt des Weihnachtscircus heranreichen wird. © Petra Hornig