Hochwasser in Dresden: Alarmstufe 3 bleibt bestehen

Der Pegel der Elbe in Dresden steigt immer weiter an. Mittlerweile wurde auch das Terrassenufer gesperrt. Wann wird der Scheitelpunkt des Hochwassers erwartet.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz, Oliver Wunder, Max Patzig, Emma Schwarze, Adrian Schintlmeister

Dresden - Wegen der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen und des Tauwetters steigen die Pegel der Flüsse. Stark davon betroffen ist auch die Elbe - in Dresden und Region. Der Scheitelpunkt des Hochwassers steht offenbar erst noch bevor. TAG24 hält Euch auf dem Laufenden.

Die Hochwasserlage in Dresden spitzt sich weiter zu. Doch die Elbe steigt langsamer an, als befürchtet. © xcitepress/Finn Becker

27. Dezember: Weiterhin Alarmstufe 3

Alarmstufe 3 bleibt in Dresden bestehen, informiert das Umweltamt am Mittwochnachmittag. Um 16 Uhr wurde ein Pegel von 5,87 Metern gemessen. Inzwischen wird damit gerechnet, dass es bis Donnerstag, 28. Dezember, 9 Uhr zu einem langsamen Anstieg des Elbe-Hochwassers auf mehr als 6 Meter an der Augustusbrücke kommen wird. Einsatzkräfte und Umweltamt sind auf eine dynamische Lage vorbereitet, zumal die Wasserstände an den Elbpegeln Kostelec, Usti nad Labem (beide Tschechen) und Schöna noch steigen.

Die Bevölkerung wird weiterhin dringend gebeten, sich von Fliessgewässern fernzuhalten. © xcitepress/Finn Becker

27. Dezember: Entspannung in anderen Flussgebieten

Während der Elb-Pegel immer weiter steigt, beruhigen sich die Wasserstände andernorts. An der Mulde und der Weißen Elster gab es an den Weihnachtstagen noch große Überflutungen, mittlerweile sanken die Pegel. Am Mittwoch gilt an der Mulde nur noch in Bad Düben (Sachsen-Anhalt) die Alarmstufe 2, im Flussgebiet der Weißen Elster gilt diese Stufe noch an der Parthe in Leipzig.

27. Dezember: Aktuelle Bilder aus Dresden

Auch am heutigen Mittwoch können keine Vorstellungen des Dresdner Weihnachts-Circus stattfinden: "Da der Elbpegel leider noch immer ansteigt und das Wasser sich seinen Weg in die Zeltstadt sucht, müssen wir auch die geplanten Veranstaltungen für den 27. Dezember um 10 Uhr, 14 Uhr und um 18.30 Uhr absagen". © xcitepress/Finn Becker

Flutschutz-Tore sollen die historische Dresdner Altstadt vor dem Hochwasser schützen. © xcitepress/Finn Becker

Auch an der Lindenschänke in Übigau stieg das Wasser bereits über das Ufer. © Ove Landgraf

Lindenschänke-Betreiber Mirko Unger (47, r.) und Eigentümer Dirk Strempel (56) hoffen, dass das Wasser nicht viel weiter steigt. © Ove Landgraf

Passanten flüchteten vor dem steigenden Pegel an der Fußgängerbrücke in Pieschen. © Ove Landgraf

Mit dem Fahrrad war die Brücke gerade noch befahrbar. © Ove Landgraf

Von der Uferstraße in Radebeul ist derzeit nicht mehr viel zu erkennen. © Ove Landgraf

27. Dezember: Kretschmer besucht Landeshochwasserzentrum

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48) machte sich am Mittag ein Bild der aktuellen Hochwasserlage. Dafür besuchte der CDU-Politiker das Landeshochwasserzentrum. Kretschmer sieht den Freistaat für die aktuelle Lage gut gerüstet. Er erklärte, dass nach den Jahrhunderthochwassern 2002 und 2013 viel in den Hochwasserschutz investiert worden sei. "Deswegen ist ein guter Schutz der Bevölkerung gewährleistet", sagte Kretschmer. "Trotzdem muss man sagen: Ein Hochwasser ist ein Naturereignis, niemand hat es hundert Prozent unter Kontrolle. Aber das Menschenmögliche, das tun wir hier in Dresden und in Sachsen."

Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU, r.), besuchte heute neben Heinz Bernd Bettig, Präsident des Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, das Landeshochwasserzentrum Sachsen. © Sebastian Kahnert/dpa

Leiterin Kristina Rieth (47) und Hydrologe Uwe Büttner (58, vorn) informierten Kretschmer über die aktuelle Lage. © Petra Hornig

27. Dezember: Weitere Verkehrseinschränkungen und sinkender Triebisch-Pegel

Zum eigenen Schutze werden alle Meißnerinnen und Meißner sowie Gäste der Stadt angehalten, Abstand zu den fließenden Gewässern zu halten. © xcitepress/Finn Becker Der Pegel der Triebisch ist in den letzten Stunden weiter gesunken. Im Mündungsbereich zur Elbe staut sich das Wasser jedoch weiter. Gegen 10 Uhr wurde in Meißen ein Pegel von 6,37 Meter gemessen. Mit Straßensperrungen ist derzeit in Meißen nicht zu rechnen. Ein Schacht auf der B6 muss allerdings gesichert werden. Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) informierte außerdem über weitere Verkehrseinschränkungen. Mehrere Buslinien werden umgeleitet, Haltestellen nicht bedient oder verlegt. Das Kirnitzschtal bleibt wegen einer Vielzahl von umgestürzten Bäumen weiterhin vollständig gesperrt, weshalb sie nicht verkehrt und die Linie 241 ebenso das Tal nicht bedienen kann. Zudem sind alle Fährstellen bis auf die F2 (Schmilka) und die F8 (Stadt Wehlen) vorerst außer Betrieb.

Auch die Fähre in Pirna hat ihren Betrieb eingestellt. © Daniel Förster

27. Dezember: Flutschutztore aktiviert - Sportpark Ostra gesperrt

Die Kreuzung Weißeritzstraße/Ostra-Ufer/Pieschener Allee ist seit heute morgen 7 Uhr gesperrt. Die Sperrung sei laut Informationen der Stadt notwendig, um die Hochwasserschutztore Weißeritzstraße und Ostra-Ufer zum Einsatz zu bringen. Der Verkehr wird unterdessen über die Magdeburger Straße, Weißeritzstraße, Friedrichstraße, Maxstraße und Ostra-Allee umgeleitet. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch die Sportflächen in der Flutrinne im Sportpark Ostra sind bis auf weiteres für jegliche Nutzung gesperrt.



27. Dezember: Elbe nähert sich Alarmstufe 3

Der Richtwert für die nächste Alarmstufe in der Elbe wird vermutlich am Nachmittag erreicht. Ursprünglich sollte der Pegel die 6-Meter-Marke bereits am Morgen übersteigen, doch dies verzögerte sich, wie Karin Bernhardt, Sprecherin des Landeshochwasserzentrums, sagte. Der Anstieg des Wasserstandes sei von der Schneeschmelze im Riesengebirge abhängig. In Schöna wurde mit einem Stand von 6,28 Metern bereits Alarmstufe 3 ausgerufen.

27. Dezember: Alle Elbfähren pausieren

Die Elbfähren pausieren nun bis auf Weiteres. © Ove Landgraf "Wegen des aktuellen Winterhochwassers (...) pausieren alle Elbfähren, die von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) betrieben werden", wie das Unternehmen am Mittwochmorgen mitteilte. Alle Fähren sind nun mit Tauen an ihren Anlegerstellen festgebunden und werden regelmäßig durch Fährpersonal kontrolliert. Ebenso wird laufend überprüft, ob sich Treibgut an den Pontons oder den Schiffen verkeilt hat, um zu verhindern, dass der Wasserdruck zu groß wird. Trotz der Alarmstufe 3 und angekündigten Pegelständen von bis zu 6,26 Metern, gehöre das Hochwasser "noch zur üblichen Arbeitsroutine". Wann die Fähren wieder in Einsatz gehen können, hängt vom Sinken des Wasserstandes ab. In Niederpoyritz geht es ab etwa 5,75 Metern weiter, die Autofähre in Kleinzschachwitz verkraftet 4,50 Meter und in Johannstadt muss der Pegel unter 4,20 Meter fallen.

27. Dezember: Dresden ruft Alarmstufe 3 für die Elbe aus

Noch ist vielerorts kein Sinken des Pegels in Sicht. © xcitepress/Benedict Bartsch Laut der aktuellen Vorhersage des Landeshochwasserzentrums vom Dienstagabend ist am Mittwochmorgen zwischen 6 und 9 Uhr damit zu rechnen, dass der Richtwert von sechs Metern am Pegel Dresden-Augustusbrücke überschritten wird. Daher rief die Stadt noch am Abend die Alarmstufe 3 aus. Am Lockwitzbach wird heute unterdessen die Alarmstufe 1 aufgehoben und auch bei der Weißeritz fällt der Pegel langsam wieder. Für Dresden wurde am frühen Morgen ein Wasserstand von 5,86 Metern gemeldet. In Schöna ist der Pegel mittlerweile auf 6,27 Meter geklettert, während er in Riesa schon bei 6,37 Metern liegt. Die Feuerwehr warnt daher: "Bitte sehen Sie von Besichtigungstouren an die Elbe ab. Beachten sie die Absperrungen vor Ort und betreten Sie die Deiche nicht." Um die Fahrzeuge unfallfrei zu rangieren, müssten zudem die Zufahrten zum Fluss freigehalten werden.

Am Abend des 26. begann die Dresdner Feuerwehr mit dem Verbau der ersten Sandsäcke. Am Laubegaster Ufer errichteten die Berufsfeuerwehr (Wache Striesen) und die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz eine Barriere. © Roland Halkasch

In Höhe der Rudolf-Zwintscher-Straße wurden auf einer Länge von ca. 30 Metern die Wohnhäuser und eine Bäckerei vor dem Wasser geschützt. © Roland Halkasch

Den Warnungen zum Trotz versammeln sich nach wie vor zahlreiche Schaulustige am Flussufer. © xcitepress/Benedict Bartsch

26. Dezember: Pegelstände der Elbe in Dresden und Umgebung

Der abendliche Blick gilt den Wasserständen in Dresden und Region. Für Dresden wurde ein Pegelstand von 5,78 Metern gemeldet. In Schöna (Sächsische Schweiz) wurde mit 6,23 Metern die 6-Meter-Marke längst geknackt. Zudem wurde in Riesa ein Elbepegel von 6,22 Metern registriert. Alle Werte wurden am 26. Dezember um 21.15 Uhr gemessen.

Die Dresdner Feuerwehr begann bereits am Mittag mit der Befüllung der ersten Sandsäcke. Etwa 30 Tonnen Sand wurden in circa 2.100 Sandsäcke gefüllt und mit Wechselladefahrzeugen der Berufsfeuerwehr transportiert. © Roland Halkasch

26. Dezember: So schätzt das Landeshochwasserzentrum die Lage ein

Das Tauwetter und Niederschläge haben den Elbepegel steigen lassen - wie hier am Dresdner Terrassenufer. © Max Patzig In den kommenden Tagen wird feucht-mildes Wetter in Sachsen erwartet, wenngleich bis zum Jahreswechsel keine großen Niederschlagsmengen mehr herunterfallen solle, informiert das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Dienstag. Am 27. Dezember wird wohl in Dresden die Alarmstufe 3, d.h. die Marke von 6 Metern überschritten. Für Schöna und Dresden wird laut der Einschätzung des Landeshochwasserzentrums mit einem Hochwasserscheitel in Dresden und Schöna ab 28. Dezember (mittags) und in Riesa am 29. Dezember gerechnet. Die Stadt Dresden bittet zudem die Einheimischen und Touristen, Hochwasser-Bereiche zu meiden und sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben.

26. Dezember: Warnung vor großem Hochwasser

Die Gefahren des Hochwasser sollten nicht unterschätzt werden. © Max Patzig Das Landeshochwasserzentrum hat am Vormittag per Katwarn-App eine Warnung vor großem Hochwasser veröffentlicht. Im Bereich der Elbe zwischen Pirna, Dresden und Riesa könne demnach Alarmstufe 3 bis gegebenenfalls der höchsten Alarmstufe 4 ausgerufen werden. "Es besteht unter Umständen akute Gefahr für Leib und Leben! Es können Überflutungen bebauter Gebiete mit hohen Schäden in größerem Umfang auftreten und überörtliche Infrastruktur wie Straßen und Bahnlinien betroffen sein", heißt es in der Warnung. Daher wird geraten, sich von Fließgewässern fernzuhalten. Überflutete Bereiche sollten nicht zu Fuß durchquert werden. "Bereits bei geringen Wassertiefen können bei hohen Fließgeschwindigkeiten Personen mitgerissen werden!" Auch mit dem Auto sollten überflutete Bereiche nicht durchfahren werden. Denn schon bei geringen Wassertiefen schwimmen die Fahrzeuge auf und können mitgerissen und zur tödlichen Falle werden.