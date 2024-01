Hochwasser in Dresden: Elbpegel steigt weiter

Dresden - Nach kurzer Entspannung steigen die Pegel der Elbe wieder an. In Dresden gilt die Alarmstufe 2. Im Ticker hält Euch TAG24 hier über das Hochwasser auf dem Laufenden.

Das Terrassenufer wird bei einem Pegelstand von 5,64 Metern (21 Uhr) immer mehr von der Elbe vereinnahmt.

So ist die Lage in der Umgebung: In Schöna wurden am Abend 6,13 Meter gemessen, in Pirna betrug der Pegel 5,96 Meter und in Meißen stand die Elbe auf 6,07 Meter.