Hochwasser in Dresden: viele Wege geflutet, Fährgarten muss Flucht ergreifen

Dresden - Das Hochwasser hat Sachsen fest im Griff. Davon betroffen ist auch Dresden . Die Elbe steigt immer weiter an. Mittlerweile ist auch das Terrassenufer dicht. TAG24 hält Euch hier auf dem Laufenden.

Das Terrassenufer wurde am Sonntagabend vorsorglich gesperrt. Jetzt breitet sich dort die Elbe aus. © Max Patzig

Am heutigen Montagmorgen (6.45 Uhr) teilte das sächsische Hochwasserzentrum mit, dass der Elb-Pegel bereits bei 5,17 Meter liege. Am Vormittag (10.30 Uhr) betrug der Pegel bereits 5,26 Meter. Das Terrassenufer war damit überflutet.

In Schöna an der Grenze zu Tschechien wurden am Vormittag bereits 5,40 Meter gemessen. Für den dortigen Messstand sowie den Dresdner gelten somit die Alarmstufe 2.

Etwas besser sieht es derzeit in Riesa aus: Dort liegt der Pegel derzeit zwar bei 5,74 Meter. Doch das entspricht dort "nur" der Alarmstufe 1.

Laut Stadt Dresden seien bislang in unserem östlich gelegenen Nachbarland, wo der Ursprung der Elbe liegt, "noch keine Hochwasserscheitel zu erkennen". Mit einem weiteren Anstieg muss also gerechnet werden.

Aus diesem Grund räumt der Fährgarten im Stadtteil Johannstadt seinen beliebten Biergarten leer. Die Elbe reichte bereits am Mittag bis auf wenige Zentimeter an das Grundstück heran. In den nächsten Stunden wird die Lokalität höchstwahrscheinlich von den Fluten erreicht.

Indes wird die Lage auch in Meißen immer ernster. Dort drückt sich das Wasser sogar durch die zeitig aufgebauten Flutschutztore. Die Stadt geht von einem Erreichen der Alarmstufe 3 bei der Elbe fest aus. Auch die Triebisch stieg zuletzt stark an.