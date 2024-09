Hochwasser in Polen und Tschechien: Zwei Orte evakuiert, 60.000 Haushalte ohne Strom

Warschau (Polen)/Prag (Tschechien) - In Polen und Tschechien sind nach anhaltenden Regenfällen die Wasserstände in vielen Flüssen stark gestiegen. In der Nähe der Stadt Oppeln in Schlesien mussten zwei Dörfer evakuiert werden. In Tschechien wurde in Regionen die dritte Hochwasserstufe ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.