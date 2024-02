Hochwasser-Warnung für Dresden und Meißen: Elbpegel klettert schnell über 4 Meter!

Das Landeshochwasserzentrum Sachsen rechnet für die nächsten Tage mit einem steigenden Pegel des Elbestroms bei Dresden, Riesa und Torgau sowie im Flussgebiet "Schwarze Elster" um Kamenz und Radeberg. Grund für das Hochwasser sind starke Niederschläge, die am Morgen über dem tschechischen Isergebirge niedergingen und einen Anstieg in den Oberläufen der Elbe verursachten.

Am Montagnachmittag betrug der Pegelstand noch zwischen 2,85 Meter in Dresden und 3,55 Meter in Riesa. Am Mittwoch soll der Stand bereits 4,30 Meter beziehungsweise 4,76 Meter betragen.