Lawine in Tiroler Skigebiet: Mehrere Menschen verschüttet, Hunderte Retter im Einsatz

Tirol - Unglück im österreichischen Tirol ! Mehrere Menschen sollen am Vormittag durch eine Lawine am Stubaier Gletscher verschüttet worden sein. Hunderte Retter sind im Einsatz, darunter auch Soldaten der deutschen Bundeswehr.

Am Stubaier Gletscher in Tirol kam es am Vormittag zu einem Lawinenunglück. (Archivbild) © Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire/dpa

Wie die Kronen Zeitung berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 9.30 Uhr im freien Skiraum Bereich der Daunscharte auf rund 3100 Metern. Eine riesige Lawine hatte sich oberhalb der Piste 9 abgelöst.

Derzeit läuft die Suche nach mehreren möglichen Vermissten. Das teilte eine Sprecherin der österreichischen Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Zur Zahl der Betroffenen machten die Behörden vorerst keine Angaben.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hätten sich mehrere Gruppen von Wintersportlern am betroffenen Hang befunden.

Focus berichtet, dass sechs Menschen von der Lawine mitgerissen wurden, drei von ihnen gelten noch als vermisst. verschüttete mehrere Menschen, einige konnten bisher bereits gerettet werden.

Um die anderen Opfer zu bergen, sind mehr als 200 Retter im Einsatz. Neben der Alpinpolizei und der Bergrettung werden auch mehrere Hubschrauber eingesetzt. Zudem helfen Suchhunde und zufällig vor Ort befindliche Soldaten der deutschen Bundeswehr bei der Suche nach den Verschütteten.

Laut ersten Erkenntnissen wurde die Lawine von sogenannten Variantenfahrern, also Skifahrern, die abseits der offiziellen Pisten im Gelände unterwegs sind, ausgelöst, heißt es in einem Bericht von Alpin.