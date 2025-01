Überschwemmungen nach heftigem Regen: Unbewohntes Gebäude stürzt ein

Palermo/Catanzaro - Unwetter mit heftigen Regenfällen und starkem Wind haben am Wochenende den Süden Italiens heimgesucht. Betroffen waren insbesondere die Region Kalabrien im tiefen Süden des Landes sowie die Mittelmeerinsel Sizilien. Dort kam es in manchen Gegenden zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Mit einem Bulldozer bahnen sich Mitarbeiter des Zivilschutzes einen Weg durch das Wasser. © Alfonso Di Vincenzo/IPA via ZUMA Press/dpa

In der sizilianischen Inselhauptstadt Palermo stürzte wegen des starken Windes ein unbewohntes Gebäude ein.

In einigen Ortschaften stürzten zudem Bäume um. Auch einige Bäche traten über die Ufer. In Kalabrien sorgten Regen und Wind in einigen Gegenden für Chaos.

Straßen sind dort noch immer überschwemmt. Die Lage hat sich jedoch laut Wetterdienst zunächst beruhigt.

Auch die bei Touristen beliebten Liparischen Inseln nördlich von Sizilien waren betroffen. An den Hafenanlagen einiger der Inseln verzeichneten die Behörden Schäden in Millionenhöhe, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.