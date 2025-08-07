Feuerwalze verschlingt Häuser: Gigantischer Waldbrand fordert Todesopfer

In Südfrankreich ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. 16.000 Hektar Vegetation stehen in Flammen.

Aude (Frankreich) - Verheerend: In Südfrankreich ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Tausende Hektar Land stehen in Flammen, Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Eine Frau verbrannte in ihrem Haus.

Das Vegetationsfeuer brach am Dienstag aus. Inzwischen steht eine Fläche von 16.000 Hektar in Flammen.

Das am Dienstagnachmittag ausgebrochene Feuer breitete sich rasend schnell aus und vernichtete innerhalb von 24 Stunden mehr als 16.000 Hektar Vegetation im Corbières-Massiv nahe der Mittelmeerküste.

Inzwischen kämpfen mehr als 2000 Feuerwehrleute gegen die Flammen, sämtliche Löschflugzeuge des Landes wurden in das Gebiet zwischen Narbonne und Carcassone entsandt

Doch starker Wind und Hitze fachten die Flammen in dem ausgedörrten Gebiet weiter an.

Traurige Bilanz: Mindestens ein Todesopfer und 13 Verletzte. Mehrere Personen werden noch vermisst.

Unerbittlich breitet sich das Feuer aus.
Unerbittlich breitet sich das Feuer aus.
Ein Anwohner versucht, das Feuer mit seinem Gartenschlauch zu löschen.
Ein Anwohner versucht, das Feuer mit seinem Gartenschlauch zu löschen.
Im beschaulichen Dorf Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse brannten mehrere Häuser nieder. Viele haben alles verloren.
Im beschaulichen Dorf Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse brannten mehrere Häuser nieder. Viele haben alles verloren.
Die Einsatzkräfte bleiben gefordert. Das Feuer wütet weiter.
Die Einsatzkräfte bleiben gefordert. Das Feuer wütet weiter.

Vegetationsfeuer im Departement Aude: Frankreich mobilisiert alle Löschflugzeuge

Mindestens 25 Wohnhäuser und 35 Fahrzeuge wurden von den Flammen vernichtet oder beschädigt. Die wichtige Küstenautobahn A9 zwischen Frankreich und Spanien wurde zwischen Narbonne und Perpignan stundenlang in beiden Richtungen gesperrt, ebenso zahlreiche Landstraßen in dem Gebiet. Zwei Campingplätze wurden evakuiert. Mehr als 2500 Haushalte waren am Mittwoch ohne Strom.

Im Dorf Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse wurde eine ältere Frau tot in ihrem niedergebrannten Haus gefunden. Sie soll sich zuvor geweigert haben, ihr Haus zu verlassen.

Frankreichs Regierungschef François Bayrou (74) sprach von einer "Katastrophe beispiellosen Ausmaßes". Der Kampf gegen die Flammen dauert an.

