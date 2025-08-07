Feuerwalze verschlingt Häuser: Gigantischer Waldbrand fordert Todesopfer

Aude (Frankreich) - Verheerend: In Südfrankreich ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Tausende Hektar Land stehen in Flammen, Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Eine Frau verbrannte in ihrem Haus.

Das Vegetationsfeuer brach am Dienstag aus. Inzwischen steht eine Fläche von 16.000 Hektar in Flammen. © X/Sécurité Civile

Das am Dienstagnachmittag ausgebrochene Feuer breitete sich rasend schnell aus und vernichtete innerhalb von 24 Stunden mehr als 16.000 Hektar Vegetation im Corbières-Massiv nahe der Mittelmeerküste.

Inzwischen kämpfen mehr als 2000 Feuerwehrleute gegen die Flammen, sämtliche Löschflugzeuge des Landes wurden in das Gebiet zwischen Narbonne und Carcassone entsandt

Doch starker Wind und Hitze fachten die Flammen in dem ausgedörrten Gebiet weiter an.

Traurige Bilanz: Mindestens ein Todesopfer und 13 Verletzte. Mehrere Personen werden noch vermisst.