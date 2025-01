Seine Mutter musste ihn zurücklassen: Ex-Kinderstar stirbt bei Waldbränden

Malibu - Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben ein weiteres Opfer gefordert: Rory Callum Sykes (32† ) , ehemaliger australischer Kinderstar, starb, als das Feuer das Haus der Familie in Malibu verschlang.

Shelley Sykes (62) konnte ihren Sohn Rory Callum Sykes (32†) nicht vor den Flammen retten. © Screenshot/X/@shelleysykes

Bekannt war der junge Schauspieler durch seine Rolle in der britischen TV-Show "Kiddy Kapers". Von Geburt an hatte er mit großen Herausforderungen zu kämpfen, wie "New York Post" berichtet.

Seine Mutter, die Autorin und Moderatorin Shelley Sykes (62), schilderte die erschütternden Umstände, unter denen ihr Sohn starb.

Blind geboren und mit Zerebralparese (einer Bewegungsstörung) diagnostiziert, überwand er durch Operationen und Therapien enorme Hürden.

"Trotz der Schmerzen hatte er immer große Pläne, die Welt zu bereisen, von Afrika bis in die Antarktis", schrieb Shelley Sykes auf Social Media.

Am Abend des 8. Januars geriet die Situation außer Kontrolle, als die Glut des Feuers auf das Dach des Hauses der Familie fiel.