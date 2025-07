Waldbrand in der Gohrischheide: Evakuierung in Neudorf aufgehoben

Riesa - Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Evakuierung einer weiteren Ortschaft wird vorbereitet. Für drei Gemeinden wurde Katastrophenalarm ausgelöst.

Nach dem Waldbrand in der Gohrischheide dürfen die Bewohner des Zeithainer Ortsteils Neudorf wieder in ihre Häuser.

Die Lage in diesem Gebiet sei nach Angaben des Landratsamtes Meißen unter Kontrolle und die Evakuierung aufgehoben, hieß es über die Warnapp Nina. Am Morgen waren Polizisten durch den Ort gegangen, um die Einwohner zum Verlassen von Neudorf aufzufordern. Die kleine Ortschaft grenzt an die Gohrischheide, die seit zwei Tagen in Flammen steht.