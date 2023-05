Vernehmung in Chemnitz: Zschäpe als Zeugin im Untersuchungsausschuss

München/Chemnitz - Die rechtskräftig verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe (48) soll am 22. Mai als Zeugin vom NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags vernommen werden. Die Befragung findet aber nicht im Landtag statt, sondern in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz, und zwar in einer nicht-öffentlichen Sitzung.