Gemeinsam gegen Rechtsextreme: OB Hilbert demonstriert gegen Pegida-Demozug

Dresden - Einen Tag nach dem AfD-Sieg bei der OB-Wahl in Pirna versammelten sich am heutigen Montagabend mehrere Hundert Anhänger der rechtsextremistischen Bewegung Pegida , um gemeinsam mit AfD-Sympathisanten durch die Dresdner Innenstadt zu ziehen.

Die Pegida-Demonstration auf dem Schloßplatz wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. © xcitepress/Finn Becker

An der Gegendemo "Herz statt Hetze" auf der Freitreppe zur Brühlschen Terrasse nahm auch OB Dirk Hilbert (52, FDP) teil. Er wolle in der besinnlichen Vorweihnachtszeit keine rechte Propaganda stellte das Stadtoberhaupt am Rande der Gegendemo klar.

Der Pegida-Demozug selbst geriet durch Gegendemonstranten mehrmals ins Stocken, eine 20-minütige Blockade an der Carolabrücke musste durch Polizeikräfte geräumt werden. Nach ersten Einschätzungen blieb es am Abend weitgehend friedlich.

Kritik an der Streckenführung kam von "Herz statt Hetze"-Sprecherin Rita Kunert (61): "Dass die Demo auch an der Synagoge vorbeizieht, ist unterirdisch!" Auch Landtagsabgeordneter Thomas Löser (51, Grüne) nahm an der Gegendemo teil: "Es gilt dagegen zu kämpfen, dass es normal wird, dass eine rechtsextreme Partei in Sachsen wichtige öffentliche Ämter ausübt."