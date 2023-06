"Reichsbürger"-Treffen in Thüringen läuft weiter: Polizei zieht Zwischenbilanz

Leinefelde-Worbis - Die Polizei hat am Samstag weiter ein Treffen der sogenannten Reichsbürger-Szene im thüringischen Eichsfeld im Blick gehabt.

Die Polizei war bereits am Anreisetag für engmaschige Kontrollen vor Ort. © -/dpa

Bislang sei es dort aber zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Die Teilnehmerzahl liege bei etwa 150.

Am Freitag war eine Frau kurzzeitig festgenommen worden. Gegen die Teilnehmerin habe es zwei offene Haftbefehle gegeben. Allerdings habe sie das Bußgeld bezahlt und sei so direkt wieder frei gekommen, erklärte der Sprecher.

Laut früheren Angaben aus Sicherheitskreisen richteten sich die Haftbefehle gegen zwei Menschen.

Nach dpa-Informationen findet das Treffen auf dem Gelände eines Pferdehofs nahe der Stadt Leinefelde-Worbis statt. Einem bei Telegram verbreiteten Veranstaltungsprogramm zufolge sollten auch bekannte Rechtsextremisten Vorträge halten.

Die Polizei war bereits am Anreisetag am Freitag für engmaschige Kontrollen vor Ort. Die Ordnungsbehörde habe die Veranstaltung unter strengen Auflagen in enger Absprache mit der Polizei genehmigt.