Wachsende "Reichsbürger"-Szene: Südwesten baut Justiz-Personal aus!

Der 62 Jahre alte mutmaßliche "Reichsbürger" soll Anfang 2022 absichtlich einen Polizisten angefahren haben. Nun wurde er zu 10 Jahren Haft verurteilt. © Bernd Weißbrod/dpa/Pool/dpa

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 seien fünf zusätzliche Richterstellen für das Oberlandesgericht Stuttgart geschaffen worden, sagte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (51, CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Diese würden nun besetzt und ein zusätzlicher Staatsschutzsenat eingerichtet.

Am OLG Stuttgart beginnt am Mittwoch (10 Uhr) der Prozess gegen einen "Reichsbürger", der vor einem Jahr in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) auf Polizisten geschossen haben soll. Dem Mann wird mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt.

Er hatte der Anklage zufolge bei einem Polizeieinsatz in seinem Haus zahlreiche Schüsse mit einem Schnellfeuergewehr abgegeben und zwei Beamte verletzt.

Erst vor etwas mehr als einer Woche war in Stuttgart bereits ein mutmaßlicher "Reichsbürger" wegen versuchten Mordes vom OLG zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Der 62-Jährige soll im südbadischen Efringen-Kirchen absichtlich einen Polizisten angefahren und schwer verletzt haben.