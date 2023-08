700 Euro für vier Getränke und Essen: Schon wieder dreiste Abzocke auf bekannter Urlaubsinsel

Mykonos gilt als international beliebte Urlaubsinsel - doch auch im Paradies ist man vor hohen Preisen nicht immer sicher. © Derek Gatopoulos/AP/dpa

Nachdem die Insel im Ägäischen Meer schon in den vergangenen Jahren wegen einiger heftiger Preisfallen in die Kritik geraten war, ist das jüngste Opfer nun offenbar ein Mann aus Italien.

Wie Daily Star unter Berufung auf Aussagen des Italieners berichtete, wurde ihm nach einem Restaurant-Besuch, bei dem vier Gerichte und vier Getränke bestellt wurden, eine Rechnung von 711 Euro vorgelegt.

Das Restaurant namens "DK Oyster" in Platis Gialos steht dabei nicht zum ersten Mal in der Kritik. Schon in der Vergangenheit hagelte es auf Plattformen wie tripadvisor negative Rezensionen - auf Google wird der Betrieb mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen jedoch sehr gut bewertet.



"Wir wurden überzeugt, dort kostenlos zu sitzen, und zu keinem Zeitpunkt wurden wir über die Preise der Speisen und Getränke informiert. Wir hatten drei Orangensäfte, einen Aperol Spritz und vier mittlere Portionen Tintenfische und Garnelen, und am Ende musste ich 711 Euro bezahlen", so der wütende Italiener.

"Sie haben unser Erlebnis in eine schreckliche Erfahrung verwandelt", sagte der enttäuschte Urlauber. "Sie schaden dem Image von Mykonos."