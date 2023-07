Beliebter Strand auf Party-Insel Ibiza gesperrt: Grund ist unangenehme Entdeckung im Wasser

Ibiza (Spanien) - Für Ibiza-Touristen ist an diesem Ort die Party zu Ende: Ein Strand auf der spanischen Insel musste geschlossen werden, nachdem im Wasser eine unangenehme Entdeckung gemacht wurde.

Badende auf Ibiza müssen vorerst auf eine Bucht verzichten. (Symbolbild) © 123RF/nito500

Der Strand "Playa de Pinet" im Westen der beliebten Party-Insel wurde in dieser Woche von der örtlichen Stadtverwaltung für Badegäste geschlossen.

Grund sind die Ergebnisse von Wasser-Untersuchungen, die zeigten, dass das Wasser der Bucht mit Fäkalien verseucht ist. Laut der lokalen Nachrichtenagentur Diario de Ibiza hätten Tests einen Gehalt an Fäkalien ergeben, der die Sicherheitsgrenze "überschritt". Eine rote Fahne soll Besucher nun vor der unsichtbaren Gefahr warnen und vom Baden abhalten.

"Diese Entscheidung wurde als vorübergehende Lösung getroffen und das Umweltministerium untersucht die Ursachen der Kontamination", so der Stadtrat von Sant Josep laut New York Post in einer Erklärung.

Das kühle Nass des "Playa de Pinet" hat nun ein erhöhtes Risiko für Infektionen mit E. coli und Darm-Enterokokken.