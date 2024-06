Frau verschwand vor 25 Jahren auf Kreuzfahrtschiff: In Disco wurde sie zuletzt gesehen

San Juan (Puerto Rico) - Dieses Verschwinden gibt seit Jahren Rätsel auf! Was ist vor mehr als 25 Jahren mit Amy Lynn Bradley (23) geschehen? Die US-Amerikanerin war mit einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik unterwegs, als sie spurlos verschwand.

Der Ozean-Riese "Rhapsody of the Seas" wurde Schauplatz einer tragischen Begebenheit. (Symbolbild) © 123F/gorlovkv

Obwohl der Vermisstenfall seinen Ursprung vor rund einem Vierteljahrhundert hatte, beschäftigt er noch immer die Ermittler, da Bradley seitdem nicht wieder aufgetaucht ist.

Die 23-Jährige befand sich auf dem Ozean-Riesen "Rhapsody of the Seas", der zur Gesellschaft "Royal Caribbean International Cruise" gehört und in der Nähe der Karibikinsel Aruba schipperte.

Wie man einer Fahndungsmeldung des FBI entnehmen kann, wird Amy Lynn seit 24. März 1998 vermisst.

Damals wurde die junge Frau zuletzt mit ihrem Bruder und anderen Reisenden in der Disco des Kreuzfahrtschiffes gesehen, berichtet People.com unter Bezug auf FBI-Spezialagentin Erin Sheridan.