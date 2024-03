Horror auf Kreuzfahrtschiff: Crew-Mitglied filmt heimlich minderjährige Passagierinnen!

Florida (USA) - Ihre Kreuzfahrt in die Sonne wurde für eine Passagierin zum Albtraum. An Bord machte die Frau eine schockierende Entdeckung!

Der 34-Jährige war am Sonntag in Südflorida festgenommen worden. Auf seinem Handy fanden die Ermittler zudem noch weiteres verdächtiges Material.

Demnach soll ein Reinigungs-Mitarbeiter die Spanner-Kamera in der Kabine der Familie installiert haben - und nicht nur dort. Arvin Mirasol habe beim Saubermachen mehrfach Kameras in verschiedenen Zimmern des Schiffs versteckt, heißt es.

Nach einem Bericht des US-Nachrichtensenders Local 10 soll sich der Vorfall an Bord der "Symphony of the Seas", einem Schiff der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean, ereignet haben.

In mehreren Kabinen der "Symphony of the Seas" wurden Passagiere heimlich gefilmt. © Philipp Laage/dpa-tmn

Neben zahlreichen Videos nackter Frauen, die sich in ihren Badezimmern ausziehen, hätten die Ermittler auch kinderpornografisches Material bei dem Mann sichergestellt, berichtete die Newsseite NBC 6 South Florida.

Demnach soll der Verdächtige die Taten nach seiner Festnahme gestanden haben: "Ich möchte es kontrollieren, aber ich kann nicht", erklärte der 34-Jährige sein Verhalten.

Seit Dezember vergangenen Jahres soll der Mann immer wieder Kameras an Bord der "Symphony of the Seas" versteckt haben - vorzugsweise in den Räumen von Mädchen ab 16 Jahren, die ihm optisch "gut gefallen" hätten.

Doch das ist noch nicht alles: Der ehemalige Mitarbeiter der Kreuzfahrtgesellschaft gab auch zu, sich unter den Betten einiger Gäste versteckt zu haben, um sie etwa nackt beim Duschen zu filmen.



"Wir haben keinerlei Toleranz für dieses inakzeptable Verhalten", hieß es in einer Erklärung von Royal Caribbean. Man habe den Mann mit sofortiger Wirkung entlassen.