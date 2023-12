Kreuzfahrtschiff muss Reise vorzeitig abbrechen: Gäste sind sauer!

Hamburg - So hatten sich das die Reisenden sicherlich nicht vorgestellt: Die "AIDAnova" musste ihre Weihnachtsreise vorzeitig abbrechen und wird früher als geplant zurück in Hamburg erwartet.

Die "AIDAnova" kehrt früher als geplant von ihrer Weihnachtsreise nach Hamburg zurück. Viele Gäste sollen darüber sauer sein. (Archivfoto) © Lenthe-Medien

Entsprechende Medienberichte decken sich mit TAG24-Informationen. Das Unternehmen "AIDA Cruises" bestätigte den Sachverhalt selbst gegenüber dem "Hamburger Abendblatt".

Eigentlich sollte das Kreuzfahrtschiff demnach am Mittwoch in Kopenhagen anlegen, nachdem es am 22. Dezember in Hamburg auf Weihnachtsreise gegangen war.

An Heiligabend hatte die "AIDAnova" bereits im norwegischen Kristiansand sowie am 1. Weihnachtstag in der Hauptstadt Oslo festgemacht.

Aus dem geplanten Halt in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wurde nun allerdings nichts - Hintergrund ist die angespannte Wetterlage.

So wird die Elbe ab Donnerstagabend aufgrund eines Sturms für große Schiffe gesperrt - die "AIDAnova" wäre planmäßig allerdings erst am Freitag wieder in Hamburg eingelaufen.