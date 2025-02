Mann gewinnt Luxuskreuzfahrt, doch plötzlich muss er 45.000 Euro zahlen

Mike Cameron und Tamra Masterman wollten einfach nur eine entspannte Kreuzfahrt machen. © Screenshot/GoFundMe/Relieve Mike and Tami's Medical Burden

Mike Cameron aus Minnesota (USA) gewann die Kreuzfahrt, die am 5. Januar begann, und nahm seine Freundin Tamra Masterman mit.

Wie die New York Post nun berichtet, wurde die Traumreise schnell zu einem Albtraum, denn Cameron erkrankte an der Grippe.

An Bord suchte er ärztliche Hilfe und musste sich drei Tage lang ausruhen. Doch als die Reise zu Ende ging, folgte der Schock: Eine Arztrechnung von umgerechnet rund 45.300 Euro erwartete ihn.

"Am Tag unserer Abreise eine Rechnung über 47.000 Dollar zu bekommen – da wusste ich einfach nicht, was ich tun sollte", so Cameron.

Der Schock war noch größer, denn an Bord versicherten ihm die Mediziner, dass die Kosten von seiner Reiseversicherung abgedeckt wären und er sich keine Sorgen machen solle.