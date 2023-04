Seltenes Polar-Kreuzfahrtschiff zum ersten mal in Deutschland!

Hamburg - Es ist zum ersten Mal überhaupt in Deutschland unterwegs: Das französische Luxusschiff "Le Commandant Charcot" hat am Sonntag im Hamburger Hafen angelegt.

Expeditions- und Kreuzfahrtschiff zugleich: "Le Commandant Charcot" ist in Hamburg eingelaufen. © CityNews TV

Gegen 6.30 Uhr lief das Polar-Expeditionsschiff, das gleichzeitig auch luxuriöse Kreuzfahrten für Passagiere anbietet, in Hamburg-Steinwerder ein.

Der 150 Meter lange und 28 Meter breite Eisbrecher ist die neuste Errungenschaft der Flotte von 13 Schiffen der Reederei Ponant und ermöglicht den Passagieren, "nie da gewesene Entdeckungsfahrten an die Pole", wie es auf der Website der Reederei heißt.

Neben der 215-köpfigen Crew ist an Bord Platz für rund 250 Gäste. Es gibt 123 Kabinen und luxuriös ausgestattete Suiten mit eigenen Terrassen und Jacuzzi. Auf dem Schiff befinden sich zudem zwei Restaurants und ein Spa.

"Le Commandant Charcot" wurde 2021 in Norwegen gebaut und ging vor zwei Jahren auf seine erste Fahrt. Mit seinem speziellen Rumpf kann er durch 2,50 Meter dickes Eis fahren.

Normalerweise ist der Luxus-Eisbrecher in der Arktis unterwegs. Dass er nun in Hamburg liegt, ist daher eine seltene Attraktion. Am Montagabend um 18 Uhr legt er wieder ab und nimmt Kurs auf das englische Southampton.

Maritime Fans können das Schiff allerdings nur von außen betrachten. Eine öffentliche Besichtigung ist nicht möglich, denn es dürfen nur geladene Gäste an Bord.