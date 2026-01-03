Frau fällt von Kreuzfahrtschiff: Suche nach Passagierin eingestellt

Florida - Zu Wasser und zu Land wurde erfolglos über mehrere Stunden nach einer 77-jährigen Frau gesucht. Die Passagierin eines Kreuzfahrtschiffs war über Bord gegangen. Inzwischen wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.

Eine Seniorin stürzte von Bord eines Schiffs, das der Reederei "Holland America Line" angehört. (Symbolbild) © 123rf/marina113

Wie The Sun unter Bezug auf Schiffsunterlagen schreibt, war die "Nieuw Statendam" am 27. Dezember von Fort Lauterdale im US-Bundestaat Florida aus zu einer siebentägigen Kreuzfahrt aufgebrochen.

Das Schiff schipperte gerade vor der Küste Kubas übers Meer, als die Seniorin verschwand.

Obwohl seitdem rund 690 Quadratmeilen durchkämmt wurden, konnte die Rentnerin nicht wiedergefunden werden.

An den Suchmaßnahmen der Küstenwachen waren auch ein Patrouillenboot und Hubschrauber beteiligt, teilte die Schifffahrtsgesellschaft Holland America Line mit.