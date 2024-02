Ungewollte Urlaubs-Verlängerung: Mehr als 2000 Kreuzfahrt-Passagiere sitzen fest

Die Krankheitsfälle traten auf dem Schiff "Norwegian Dawn" auf. (Archivbild) © Po Mike Lutz/dpa

Bei einer kleinen Anzahl von Gästen der "Norwegian Dawn" seien auf der zwölftägigen Fahrt von Südafrika leichte Symptome einer Magenerkrankung aufgetreten, teilte die US-amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line am Sonntag mit.

"Aufgrund zusätzlicher Tests, die von den örtlichen Behörden vor der Einreise verlangt werden, hat die Regierung von Mauritius die Ausschiffung für die aktuelle Kreuzfahrt und die Einschiffung für die nächste Kreuzfahrt um zwei Tage auf den 27. Februar 2024 verschoben."

Ein Großteil der Passagiere sollte an diesem Sonntag ihre Heimreise antreten, während neue Reisende in der mauritischen Hauptstadt Port Louis an Bord gehen sollten. In einem auf Sonntag datierten Schreiben, das der dpa vorliegt, informierte der Kapitän die Passagiere darüber, dass sie das Schiff in Port Louis zunächst nicht verlassen würden.