Hochmoderne Züge fahren erstmals über Dresden nach Berlin

Wird am Sonntag erstmals in Dresden anhalten: der neue ComfortJet aus Tschechien. © PR/České dráhy

Vorerst werden nur zwei Züge auf der mehrmals täglich gefahrenen Verbindung mit den neuen Wagen ausgestattet. Sie verkehren regelmäßig auf den Verbindungen EC 178 / EC 175 und EC 176 / EC 177, teilte die CD mit.



Mit den ComfortJet-Waggons werden die über 20 Jahre alten Eurocitys nach und nach ersetzt.

Die Jungfernfahrt war eigentlich im ersten Halbjahr vorgesehen, hieß es im Oktober 2023. Dann sollte es August werden. Doch auch dieser Termin verzögerte sich.

Zuerst gingen die ComfortJet-Züge in Tschechien zwischen Prag und Bohumín in Betrieb. In dieser Zeit wurden Bord- und Werkstattpersonal damit vertraut gemacht.

Vorerst sind die Züge übrigens nicht komplett.