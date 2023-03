Die Top 10 der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands

Die Stadt Tegernsee am gleichnamigen See besticht mit einem Ausblick auf den nördlichen Alpenrand. © Holidu/stux via Pixabay

Oft weniger bekannt, aber keineswegs weniger schön ziehen kleine Städte die Aufmerksamkeit der Deutschen auf sich.

Die pittoresken Orte locken mit weniger Touristen, niedrigen Preise vor traumhafter Kulisse und meist mit historischem Charme.

Doch welche Kleinstadt war das meistgesuchte Ziel der Deutschen im vergangenen Jahr?

Das Ferienportal Holidu hat die Google-Suchanfragen pro Monat zu Kleinstädten, Dörfern und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern unter die Lupe genommen.

Auf Platz eins landet Tegernsee in Bayern mit 110.480 Suchanfragen.

Am gleichnamigen See in Oberbayern gelegen, bietet Tegernsee neben Bergkulisse auch Erholung auf dem Wasser. Das Schloss Tegernsee, das bis zum 19. Jahrhundert als Kloster Tegernsee bekannt war, ist ein weiteres Highlight.

Mit nur rund 3500 Einwohnern bietet der romantische Ort bayerische Kultur mit landestypischer Architektur. Rund um Tegernsee gibt es zahlreiche Wanderwege, die Besucher zu jeder Jahreszeit anlocken.