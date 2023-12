Bald startet neuer Zug aus Dresden nach Brüssel und Amsterdam: So könnt Ihr sparen

Los geht's damit ab dem morgigen Mittwoch. So sehen die Ermäßigungen aus:

Damit die neue, jetzt endlich verlängerte Strecke ein voller Erfolg wird, sollen aber erst mal neue Investoren in das Unternehmen einsteigen. Dafür lockt der European Sleeper mit Rabatten, wie das Unternehmen mitteilte.

Ab dem 25. März soll dann die Strecke über Dresden bis nach Prag ( Tschechien ) verlängert werden. Die Verbindung sei für das Unternehmen "von entscheidender Bedeutung", wie Chris Engelmann, Mitbegründer von European Sleeper, erklärte: "Prag zieht jedes Jahr sechs Millionen Touristen an, auch Dresden und der Naturpark Sächsische Schweiz sind beliebte Urlaubsziele."

Seit einem halben Jahr sind schon 150 Züge zwischen Brüssel (Belgien), Amsterdam (Niederlande) und Berlin gefahren. Darin waren insgesamt 30.000 Reisende unterwegs, die ihr Ziel bequem über Nacht in Liegewagen erreichten. Der Betreiber sieht sich damit als "ernstzunehmenden Akteur unter den großen europäischen Eisenbahnunternehmen".

Insgesamt soll durch die neue Finanzierungsrunde eine Million Euro an neuem Betriebskapital gewonnen werden. Die Summe werde anschließend ins Marketing und den Vertrieb in den neuen Regionen investiert.

Insgesamt sind bereits jetzt 3500 Anteilseigner an der Genossenschaft beteiligt. Auf diesem Weg sammelte der European Sleeper schon in 4,5 Millionen Euro in den vergangenen Jahren.